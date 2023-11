Messaggio bellissimo di Raspadori sul Maradona: le parole fanno scatenare i tifosi

Nella sua intervista a Sky, emergono parole al miele di Raspadori riguardo l’intesa con Garcia. E non solo: citato anche il Diego Armando Maradona.

Tra rendimento, continuità e appartenenza, Giacomo Raspadori rappresenta ormai uno dei fari di questo Napoli. E pensare che qualche settimana fa c’era Osimhen. Le statistiche e i numeri sono la conferma del fatto che l’assenza di Victor Osimhen ormai non sembra essere un peso. Raspadori ha lavorato per farsi trovare pronto, e nel momento del bisogno lui c’è sempre. Dal ballottaggio con il Cholito Simeone, alla titolarità in più e più ruoli. La continuità del centravanti italiano è una delle caratteristiche principali che sta aiutando il Napoli nel risalire la classifica di Serie A ma non solo.

Arriva la Champions League, e Raspadori ai microfoni di Sky Sport la descrive come “Un sogno giocarla, un privilegio giocarla qui“. “Ho la fortuna e il privilegio di giocarla con la maglia del Napoli, ecco ciò che mi carica” racconta il centravanti azzurro. Il Napoli ospiterà l’Union Berlino per il match valevole per il quarto turno di Champions League. La squadra tedesca attualmente è al fondo della classifica con zero punti. Il Real Madrid di Ancelotti, capolista, sfiderà il Braga per mantenere vetta e cercare il primato del girone.

“Stadio Maradona come valore aggiunto”

Sempre per Sky, Raspadori ha raccontato l’importanza della continuità e del lavoro: “Sul mio ruolo? La cosa più importante è che la squadra vinca. Poi, mi adatto e mi esprimo al meglio in tutti i ruoli, poco cambia. Non importano i ruoli dei singoli, ma i risultati della squadra“. Sul momento della formazione tedesca invece, Raspadori sottolinea l’importanza dell’approccio: “Hanno delle difficoltà loro in questo momento. Dobbiamo essere bravi e dobbiamo iniziare con intensità. L’obiettivo è metterli sotto da subito. Saranno sicuramente fondamentali i primi minuti di gioco“.

Il focus dell’intervista ricade sulla domanda riguardante lo stadio: “Il Maradona un problema per noi giocatori? Non penso proprio. Avremo anche vinto più volte fuori casa, ma giocare in questo stadio è un privilegio e sappiamo che il Maradona rappresenta un valore aggiunto“. Vincere aiuta a vincere. Quest’anno non sarà il Napoli della passata stagione, ma pian piano Garcia sta cercando di trovare la chiave giusta per tornare a essere la candidata. “Siamo forti. Abbiamo la testa sulle spalle – commenta Raspadori sul possibile bis scudetto – Vogliamo vincerle tutte da qui in avanti. Solo chi ha questa mentalità può arrivare in alto“.

La carica ai tifosi partenopei non manca. Queste parole raccontano proprio l’attaccamento di Jack con questi colori. Non resta quindi che aspettare che si accendano i riflettori dello Stadio Diego Armando Maradona domani alle ore 18:45, in campo Napoli e Union Berlino per iniziare a mettere un piede nella qualificazione agli ottavi di Champions League.