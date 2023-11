“Cosa farai quando torna Osimhen?”: Raspadori risponde e lancia un messaggio speciale a Garcia

Giacomo Raspadori parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Union Berlino, insieme al tecnico Rudi Garcia. Insieme i due hanno presentato il primo match di ritorno della fase a gironi della Champions League.

È Giacomo Raspadori il calciatore che affianca il tecnico Rudi Garcia in vista del match tra Napoli e Union Berlino. L’attaccante azzurro, reduce da un ottimo momento in termini di prestazioni e numeri, ha parlato della sfida che può potenzialmente valere l’accesso virtuale agli ottavi di finale della Champions League.

Le parole di Raspadori in conferenza stampa

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori risponde alle domande in sala stampa, da Castel Volturno, in merito al match di Champions contro l’Union Berlino. Di seguito, quanto dichiarato dall’attaccante:

GIOCARE VICINO ALLA PORTA E AVERE AUTOSTIMA – “Avere continuità è fondamentale, in tutti i ruoli non solo per l’attaccante. Per chi gioca a calcio serve avere continuità per essere brillante ogni volta che scendi in campo. Per un attaccante, se si trova la via del gol è ovvio che ti dà autostima ed è importante“.

DAI PARAGONI A PAOLO ROSSI, MERTENS E DEL PIERO AL RIENTRO DI OSIMHEN – “Corretto che lo dica Garcia sul come giocheremo al rientro di Osimhen. Io per caratteristiche sono sempre stato a disposizione per tutto e mi adatto facilmente. Dobbiamo essere pronti per ogni momento della stagione. Bisogna lavorare nel quotidiano e i momenti arriveranno per tutti“.

PERCENTUALE REALIZZATIVA DI SQUADRA – “C’è sempre da migliorare, anche se sei nelle più forti. Abbiamo sempre delle situazioni come nelle ultime partite e dobbiamo sempre fare meglio. Siamo costruiti per creare tante occasioni pericolose. Dobbiamo essere cattivi e concretizzare tutto il buono che creiamo in campo“.

INTESA CON GARCIA – “Garcia mi da tanto. Dalla stima e dal rispetto. Avere la fortuna del dare il 100% ha portato me a esser utilizzato in più ruoli anche grazie alle scelte del mister. Se uno ha continuità ha brillantezza poi quando sei sempre chiamato in causa“.

MOVIMENTI CON LE MEZZALE – “Quando ci si trova davanti una squadra bassa e chiusa, riuscire a trovare linee di passaggio è molto importante. Quando si gioca queste partite è una chiave di gioco non dare punti di riferimento e tutti i centrocampisti sono fondamentali per fraseggiare tra le linee. Poi ci saranno momenti della partita in cui puoi farlo e altri no. Fondamentalo saranno i primi minuti”.

PREGIO DI GARCIA – “Dal primo giorno ci ha trasmesso un input sull’alimentare il fatto di essere Campioni d’Italia“.

STATISTICHE CON E SENZA OSIMHEN – “Vice Osimhen? In questa squadra non ci sono vice. Il mister lavora per trovare il migliore per ogni ruolo e tutti dobbiamo dare il proprio contributo per farci trovare pronti. Questa deve essere la mentalità perché tutti siamo fondamentali“.