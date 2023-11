Super news per il Napoli: Garcia può esultare

Dopo tanti giorni di dubbi e tensioni, arrivano finalmente news positive per Rudi Garcia. Esulta tutto il mondo targato Napoli.

All’ombra del Vesuvio ci si trova perfettamente a metà tra i giorni post Salernitana e le ore che separano il confronto tra azzurri ed Union Berlin. Il tutto, con un ambiente che finalmente appare in positivo, e che grazie alla vittoria ottenuta sabato all’Arechi ha potuto finalmente tornare quantomeno in zona Champions. La stessa Champions che caratterizzerà quindi il prossimo incontro del Napoli, alla ricerca di una vittoria sui capitolini tedeschi. Un successo che porrebbe in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale della competizione per i partenopei. Proprio in vista dell’Union, inoltre, ottime notizie arrivano per Rudi Garcia. L’intero mondo Napoli può finalmente esultare.

Esulta il Napoli, la situazione pre-Union

Alle ore 18.45 di mercoledì 8 novembre andrà in scena l’incontro tra Napoli ed Union Berlino, valido per il 4° turno dei gironi di Champions League. Un match che assume grande importanza per i fattori esplicati in precedenza, ma che rappresenta una sorta di “fine dell’incubo” per Rudi Garcia. Dopo oltre un mese infatti (o addirittura da tutta la stagione se consideriamo il caso Natan), il francese potrà usufruire della propria difesa al completo. Una splendida notizia, e che ora sblocca diverse combinazioni di gara al Napoli stesso.

L’infortunio patito da Rrahmani in Portogallo contro il Braga è infatti ormai smaltito del tutto, con il kosovaro tornato in campo dopo la sosta e ripresosi a livello prestazionale contro la Salernitana, dopo alcune uscite altamente insufficienti. Ecco quindi il ritorno di Juan Jesus, cui tempi di recupero a causa di un infortunio muscolare si sono sensibilmente dilatati. Già convocato per il match di Salerno quindi, il brasiliano è tornato ad essere una pedina disponibile per lo scacchiere di Garcia, seppur le impressioni ne denotino un crollo in gerarchia alle spalle di Natan.

Lo stesso Natan che appunto fungeva da assente all’appello nel sabato dell’Arechi, a causa della squalifica rimediata contro il Milan. Smaltito il turno di stop, prima di tornare sul campo in Serie A contro l’Empoli, l’ex Bragantino è pronto ad indossare la maglia azzurra anche contro l’Union Berlin. In particolare, come già anticipato, quella contro i tedeschi sarà la prima sfida che il Napoli affronterà con tutti i centrali a disposizione dopo quella di Braga dello scorso 20 settembre. Natan, Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard ed il giovane D’Avino sono tutti alla mercé di Garcia, che può finalmente esultare.