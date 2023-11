Sarri: “Critiche? Mi girano… Ho deciso quale sarà la mia ultima squadra”

Non solo Spalletti, ma anche Maurizio Sarri ha fatto sognare i tifosi azzurri. Il tecnico della Lazio svela ora il suo futuro.

Il Napoli nella scorsa stagione ha vinto il terzo scudetto della sua storia. Al comando della squadra che ha fatto festeggiare e reso orgoglioso un intero popolo, c’era Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è entrato in perfetta sintonia con la squadra e i tifosi e ha portato gli azzurri alla vittoria.

Prima di lui, però, c’è stato un altro toscano che è stato capace di far sognare i tifosi azzurri. Si tratta ovviamente di Maurizio Sarri. Nei suoi tre anni all’ombra del Vesuvio, Sarri è riuscito a far innamorare i tifosi del Napoli e di tutta Europa con la bellezze dal suo calcio. Il “Sarrismo” è diventato un movimento che non si è mai riuscito a ripetere altrove. La storia d’amore tra il Napoli e Sarri non ha avuto il lieto fine che meritava, ma ha trovato un scudetto “perso in albergo” che ha terminato la cavalcata trionfale del Napoli.

Sarri in conferenza: “Vi svelo la mia ultima squadra”

Maurizio Sarri, dopo il suo passaggio alla Juventus non è più stato visto come il Comandante che era capace di andare contro al potere. Negli anni, però, ha sempre mostrato il suo amore verso Napoli, i napoletani e la maglia azzurra.

Ora, dopo le avventure al Chelsea e alla Juventus, Sarri siede sulla panchina della Lazio. Il momento per i biancocelesti è complicato e oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Feyenoord.

Sarri ha prima risposto alle critiche e poi ha svelato cosa ha in mente per il futuro.

Di seguito le sue parole: