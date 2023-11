Retroscena inedito da Castel Volturno: il gesto di Garcia lascia spiazzati tutti

Spuntano scene inedite in quel di Castel Volturno. I tifosi azzurri sorpresi da quanto accaduto al Napoli in allenamento.

Per il Napoli di Rudi Garcia è arrivato sin da subito il momento di accantonare la vittoria nel derby campano ottenuta sul campo della Salernitana. Lo 0-2 dell’Arechi ha infatti impressi, almeno per questa settimana, gli azzurri stabilmente al quarto posto, ad appena un punto dal Milan terzo. Grandi notizie, dunque, per l’organico partenopeo, riuscita a mantenersi a due lunghezze di distanza dalla zona Europa League grazie alle tante debacle da parte delle big nell’ultimo turno di Serie A.

Aver riconquistato la quarta piazza ha dunque portato ad ulteriori responsabilità interne per il Napoli, che ora ha l’obbligo morale di terminare in positivo questa parentesi di campionato pre-sosta. Andare in pausa con 10 punti su 12 racimolati nelle ultime 4, cercando di ambire ad un tassello in più del quarto posto, sarebbe infatti oro per i partenopei, nonché per un Rudi Garcia costantemente in dubbio. Il tecnico ha bisogno di macinare vittorie su vittorie, con tale discorso che vige anche per la Champions League. Ecco perché il Napoli è già al lavoro in quel di Castel Volturno per preparare il match contro l’Union Berlin. Il retroscena, avvenuto nel corso della preparazione all’incontro, ha però sorpreso gran parte dei tifosi.

Napoli-Union Berlin, il retroscena su Garcia e De Laurentiis

Non vi è un attimo di sosta in casa Napoli, con gli azzurri implicati nella preparazione dell’imminente impegno di Champions dal giorno dopo la trasferta di Salerno. Vietato lasciare punti per strada per gli azzurri, che dovranno essere bravi a non sottovalutare un Union Berlin in crisi. Nel frattempo però, ad arricchire di dettagli la fase di preparazione partenopea, ecco arrivare il sorprendente retroscena narrato dal Corriere dello Sport.

Secondo l’odierna edizione del quotidiano infatti, l’SSCN Konami Training Center avrebbe nuovamente aperto le proprie porte al patron Aurelio De Laurentiis, presente al fianco della squadra anche di domenica. Il presidente avrebbe infatti assistito nuovamente all’allenamento condotto da Garcia, fin quando il curioso episodio non si è consumato. In seguito allo scoppio di un diluvio, pare infatti che il tecnico francese sia entrato per qualche minuto in sede, lasciando il controllo dell’allenamento al proprio staff proprio sotto gli occhi di un ADL corso al riparo.

Neanche la pioggia è stata dunque in grado di fermare l’ormai irremovibile Aurelio De Laurentiis, rimasto sul campo ed in controllo della squadra anche durante l’assenza di Garcia.