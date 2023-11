Osimhen resta al Napoli? La risposta del ct fa felici i tifosi

Jose Peseiro, Ct della Nigeria e di Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Twitch a TvPlay.

Il Napoli non sta vivendo un momento facile. I risultati in stagione sono stati fino a questo momento altalenanti. A complicare la situazione degli azzurri è l’assenza di Victor Osimhen, Il centravanti azzurro, capocannoniere della passata stagione, non è ancora rientrato dall’infortunio subito nell’ultima sosta per le Nazionali. Osimhen si è procurato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra e non tornerà ad allenarsi in gruppo prima della prossima sosta.

L’ultima partita disputata da Osimhen in questa stagione e arrivata con la maglia della Nigeria. L’ultimo allenatore ad averlo allenato è stato Jose Peseiro, ct della Nigeria.

Proprio Peseiro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay. Il ct ha ovviamente parlato anche di Osimhen.

Di seguito le sue parole:

Osimhen si vede a lungo termine nel Napoli?

“Nel calcio di oggi non puoi dire che Osimhen resterà per sempre a Napoli. Quaranta anni fa era un contesto diverso. Ora lui è felice al Napoli è campione a Napoli ed è meglio essere campione a Napoli che altrove. A Napoli è stato campione Diego Armando Maradona e oggi lo è Victor Osimhen. Lui appartiene alla storia del Napoli, ma se arriva un’offerta cambia tutto. Il calcio italiano se potesse comprare i grandi campioni sarebbe meglio, ma non ha i soldi di Premier League, Liga e Arabia Saudita.

Infortunio?

“La verità è che al momento è triste perché l’infortunio è la cosa peggiore che può succedere a un giocatore come lui. Non sono state settimane semplici per tutte le polemiche varie che sono accadute. Queste cose hanno un peso ma Osimhen ha voglia di tornare in campo quanto prima”.

Troppi infortunio di Osimhen?

“Il dato importante è quello delle partite saltate (27), ed è normale che il Napoli non sia contento visto che paga il suo stipendio. Noi come Nazionale usiamo il calciatore – come tutti gli altri – e abbiamo contatti continui con gli staff medici per capire se ci sono problemi o infortuni per studiare bene il tema del riposo durante le partite delle Nazionali. Osimhen gioca molte competizioni e si sa che c’è un problema che riguarda FIFA e UEFA perché spesso le partite con le Nazionali spesso causano infortuni. Sono consapevole di questa polemica. Mi dispiace che sia successo adesso, perchè sono gli unici problemi in due anni e mezzo ed è capitato quando non ci sono stati grandi spostamenti logistici. Io sono più preoccupato quando torniamo in Africa perchè le strutture non sono a livello di Napoli, Milan e i grandi club d’Europa. Lo ammetto e chiedo scusa al Napoli”.