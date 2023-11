Napoli-Union Berlin può ricoprire di milioni De Laurentiis: svelata la cifra

Un vero e proprio tesoretto si trova sospeso su Napoli-Union Berlino. De Laurentiis gongola al pensiero degli incassi.

Previsto alle ore 18.45 di mercoledì 7 novembre, il calcio di Napoli-Union Berlin è pronto a donare nuovamente lo spirito magico della Champions in casa azzurra. Un Maradona lontano dal sold-out ma pronto ad essere gremito da oltre 40.000 persone è infatti pronto a ruggire contro il nemico, tra cori ed il magico urlo pre-partita. Nel frattempo, un particolare dato sul match emerge all’anti-vigilia: in palio ci sono ben 12 milioni.

Napoli-Union Berlin, gli azzurri sognano 12 milioni

Grazie allo Scudetto e alle super prestazioni della scorsa competizione europea, il Napoli di Aurelio De Laurentiis figura come una delle squadre ad aver incassato più soldi dalla UEFA tramite Champions League. Un fattore che potrebbe essere confermato successivamente al match con la rappresentativa di Berlino, viste le cifre in palio.

In base ai premi UEFA infatti, una vittoria azzurra frutterebbe ben 2.8 milioni nelle casse del Napoli, cui incassi non terminerebbero di certo qui. Un successo sull’Union spingerebbe infatti il club di De Laurentiis verso al qualificazione agli ottavi di finale della competizione, cui premio si aggira sui 9.6 milioni. Sommando le due cifre, quindi, il Napoli si troverebbe a fruttare nelle proprie casse ben 12 milioni in caso di trionfo sui tedeschi, come riportato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport.