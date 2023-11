A pochi giorni da Napoli-Union Berlin, l’ambiente tedesco è stato scosso dal significativo evento. Arrivano le dichiarazioni.

La vittoria del Napoli sulla Salernitana ha disteso leggermente i nervi degli azzurri, cui situazione si era aggravata nelle ultime settimane. In particolare, sono bastate due fiammate di Raspadori ed Elmas per riuscire a tenere a bada dei granata apparsi spenti, e per recuperare leggermente lo status di Rudi Garcia. Il francese dovrà infatti portare a referto ben 6 punti nei prossimi 2 match per riguadagnare la piena fiducia di De Laurentiis, molto chiaro sulle proprie intenzioni. Ecco dunque che il focus azzurro si sposta sensibilmente verso la coppa dalle grandi orecchie, dove il discorso qualificazione necessita essere chiuso.

Dopo lo 0-1 maturato in casa dell’Union Berlin, saranno proprio i giallorossi a presentarsi al Maradona per il 4º turno del girone. Alle ore 18.45 del 7 novembre il Napoli si giocherà dunque gran parte del proprio passaggio agli ottavi di finale, che finirà presumibilmente in cassaforte in caso di vittoria sui tedeschi. In Germania però, il clima è tutt’altro che disteso, tanto che le dichiarazioni odierne da Berlino hanno sensibilmente descritto quanto vissuto nell’ambiente negli ultimi gironi. Le parole, a pochi giorni dall’incontro con il Napoli, sono assolutamente da non perdere.

Verso Napoli-Union Berlin, le parole del capitano dei tedeschi

Non accenna a migliorare la situazione dell’Union Berlin. Dopo l’ultimo turno di Bundesliga, i tedeschi hanno collazionato la propria dodicesima sconfitta consecutiva, incassando un tremendo 0-3 tra le mura di casa contro il Francoforte. Un risultato che ha messo a dura prova l’ambiente, anche in vista dell’imminente match contro il Napoli. Match che i capitolini tedeschi giocheranno ricchi di tensione e nel segno dell’impresa, che ad oggi appare estremamente difficile. Nel frattempo, a scuotere le mura del club, anche le dichiarazioni di Christopher Trimmel, capitano del club intervenuto immediatamente dopo la sconfitta con il Francoforte.

“Il nostro allenatore Fisher sta facendo di tutto per tirarci fuori da questo momento. Sta dando l’anima, non penso possa fare di più“, ha cominciato il calciatore. Poi, ecco arrivare le pesantissime parole. “Sono settimane che tentiamo di uscire dall’incubo della zona retrocessione. Fa male, ma è arrivato il momento di parlare di salvezza“, ha concluso Trimmel. Parole davvero forti, e che spiegano alla perfezione il momento dell’Union. Di certo, tutto ciò è quello che non ci voleva a pochi giorni dalla sfida di Napoli, dove anche un pareggio rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per la compagine di Berlino.