Napoli-Empoli, il big azzurro può saltare il match: c’entra l’emergenza in Nazionale

Arriva la sorprendente news in vista di Napoli-Empoli. I tifosi azzurri sono rimasti senza parole d’innanzi all’ipotesi.

In attesa dell’imminente sfida contro l’Union Berlin, in casa Napoli vi è un occhio puntato anche al launch match della domenica contro l’Empoli. Al Maradona infatti, i toscani sono attesi per l’ultimo incontro di Serie A pre-sosta per le Nazionali, che per un calciatore partenopeo potrebbe però cominciare con largo anticipo. Le ultime e sconvolgenti news.

Napoli e Nazionale lo stesso giorno, il paradosso di Rrahmani

Neanche il tempo di superare l’infortunio e di oltrepassare le critiche post-Milan, che Amir Rrahmani è finito nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo risiederebbe in Kosovo-Israele, match valido per le qualificazioni ad EURO2024 e non svoltosi nel corso della sosta di inizio ottobre a causa dei bombardamenti, all’epoca appena scoppiati, in quel di Gaza. La sfida sarà dunque recuperata durante la prossima sosta per le Nazionali, ma la data ha fatto particolarmente storcere il naso ai supporter del Napoli.

Kosovo-Israele si giocherà infatti alle 20.45 di domenica 12 novembre, letteralmente 8 ore dopo il calcio d’inizio di Napoli-Empoli. Una situazione surreale, che potrebbe costringere Amir Rrahmani ad abdicare dal match di campionato. L’uso del condizionale, per la news sottolineata dal Corriere dello Sport, è però dovuto, a causa delle convocazioni ancora mancanti da parte del Kosovo. Il centrale dovrebbe però rientrare all’interno della lista, ma non è ancora noto se il Napoli prenderà posizione in tale vicenda, permettendo o negando la partenza del proprio calciatore. Sono quindi attese delucidazioni nelle prossime ore, che risulteranno dunque fondamentali ai fini del “caso Rrahmani“.