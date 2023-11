Napoli – Empoli, appello rispettato: c’entrano i tifosi

Non solo la Champions League, il Napoli deve recuperare in Serie A. Splendida notizia in vista di Napoli – Empoli: c’entrano i tifosi.

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Napoli e Union Berlino. Gli azzurri giocheranno mercoledì sera contro i tedeschi in un match che sarà fondamentale per l’esito del girone. Con una vittoria il Napoli salirebbe a quota 9 punti in classifica e in caso di vittoria del Real Madrid contro il Braga, gli azzurri sarebbero praticamente qualificati.

Il Napoli, però, non gode di una classifica così favorevole anche in campionato. Dopo gli impegni di Champions, gli azzurri dovranno affrontare l’Empoli di Andreazzoli per provare ad accorciare su Inter e Juventus che volano in testa alla classifica.

Napoli – Empoli: splendida notizia sui tifosi

In questo avvio di stagione così complicato, il Napoli ha bisogno del sostegno dei propri tifosi. Dopo lo straordinario scudetto dello scorso anno i tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.

Anche contro l’Empoli, i tifosi azzurri hanno risposto presente all’appello di Garcìa e della squadra. Contro i toscani, infatti, lo Stadio Maradona sarà soldout.