Incidente Edo De Laurentiis, la ricostruzione dell’accaduto: c’è una novità

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un grave incidente stradale con protagonista Edoardo De Laurentiis. Giungono novità sul caso.

Il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio, è stato coinvolto in un’incidente stradale nei pressi di Caserta la scorsa giornata. La sua Porsche Cayenne ha infatti colliso con una Nissa, portando alcune ferite ai passeggeri delle vetture. Tramite l’odierna edizione de La Repubblica veniamo però a conoscenza di ulteriori dettagli.

Incidente Edoardo De Laurentiis, cosa è emerso dai test

Come anticipato in precedenza, è stato il quotidiano La Repubblica ad aggiornare i tifosi sulle dinamiche dell’incidente. In particolare, sulle condizioni del bambino di 3 anni passeggero della Nissan, dimesso in serata dall’ospedale Santobono dopo aver riportato un trauma cranico ed alcune contusioni.

La stessa redazione ha inoltre fatto sapere che entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test di consuetudine dalle forze dell’Ordine giunte sul luogo dell’impatto. Questi ultimi hanno però escluso l’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti da parte di chi era alla guida dei veicoli. Non ci sono invece nuove news in merito alle condizioni delle due ragazze a bordo della Porsche di Edoardo De Laurentiis. La prima ricostruzione riportava infatti di ferite al gomito e al naso, ma mancano aggiornamenti.