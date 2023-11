Futuro Osimhen, il ct della Nigeria non ha dubbi: il suo annuncio

Il Napoli affida a Victor Osimhen le speranze di risalita una volta smaltito l’infortunio. Il ct della Nigeria annuncia il futuro del bomber.

Victor Osimhen è stato uno degli uomini chiave per lo scudetto dello scorso anno. Il centravanti nigeriano ha vinto il premio come miglior attaccante della Serie A, oltre che il titolo di capocannoniere. Anche in questa stagione è partito alla grande, ma un infortunio in amichevole contro l’Arabia Saudita lo sta tenendo ai box e ha rallentato la sua corsa a titolo di capocannoniere.

Il futuro di Victor Osimhen è sempre in bilico. Il contratto è in scadenza nel 2025 e al momento non si è arrivato all’accordo per il prolungamento. Se non ci sarà il rinnovo, questa sarà la sua ultima stagione con la maglia azzurra. Dopo i problemi degli ultimi mesi e in particolare la querelle TikTok, pare che non ci siano grandi margini per arrivare ad un rinnovo.

Ct Nigeria, arriva l’annuncio su Osimhen

Il ct della nazionale nigeriana Jose Peseiro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ovviamente, è arrivato anche un commento sul futuro di Osimhen.

Peseiro ha prima parlato del grande riconoscimento ottenuto dal numero 9 azzurro come la Top10 nella classifica per il pallone d’oro, poi ha racocntato come ha visto Osimhen nell’ultimo periodo.

Jose Peseiro, alla fine ha commentato l’avventura al Napoli di Osimhen e il suo stato d’animo al momento.

Di seguito le sue parole: