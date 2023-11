Futuro Garcia, De Laurentiis ha deciso: “È arrivata la svolta”

Incredibili novità giungono sul fronte Napoli. C’entra il futuro di Garcia, nonché la considerazione di De Laurentiis sull’esonero.

Nel mezzo tra il match appena passato con la Salernitana e l’imminente scontro con l’Union Berlin, l’ambiente Napoli è stato scosso dalle ultime indiscrezioni circa la squadra azzurra. Voci molto più che positive a quanto pare, ma che hanno sorpreso i tifosi a causa delle tempestiche.

Futuro Garcia, la scelta di De Laurentiis

Le scorse giornate sono state teatro di alcune indiscrezioni inerenti al ruolo di Rudi Garcia. In particolare, in molte furono le voci di un tecnico francese ancora in bilico, e cui futuro in azzurro risultasse nelle mani dei tre risultati contro Salernitana, Union Berlin ed Empoli. L’odierna edizione de Il Mattino ha però completamente annullato tale scenario, portando a galla una super notizia dell’ultim’ora.

Secondo il quotidiano infatti, De Laurentiis avrebbe nuovamente riposto piena fiducia in Rudi Garcia, accantonando definitivamente l’ipotesi esonero. Questo, sia a causa di mancanza di alternative che per il bene della squadra. Secondo Il Mattino appunto, le ultime prestazioni targate Napoli sarebbero frutto di tale decisione da parte di ADL. I giocatori hanno infatti capito che Garcia rimarrà il proprio allenatore fino alla fine dell’anno, e ciò avrebbe contribuito a compattare e a rinvigorire il gruppo.

Il quotidiano lascia però uno spiragli d’incertezza sul finire dei propri paragrafi, riportando alla mente dei tifosi il bluff targato De Laurentiis con Gattuso. Gli scenari presentano però numerose differenze, e l’ipotesi inganno appare ben lontana dalla realtà.