Allarme per Napoli – Inter: c’è preoccupazione, è andato ko

Brutto infortunio per il calciatore. I tifosi e la squadra sono preoccupati, lo stop potrebbe impedirgli di giocare anche Napoli-Inter.

Il Napoli non sta certamente disputando una stagione indimenticabile. Dopo lo scudetto vinto con ampio margine lo scorso anno, in molti si aspettavano che gli azzurri potessero lottare ancora per grandi traguardi. L’inizio di stagione che stanno vivendo i partenopei, però, non è stato positivo. La squadra che lo scorso anno dominava in lungo e in largo sembra essere sparita nel nulla. L’addio d Kim MinJae e soprattutto quello di Luciano Spalletti hanno fatto perdere certezze alla squadra.

Il gioco offerto dai campioni d’Italia è radicalmente cambiato rispetto allo scorso anno. Stanislav Lobotka, la mente da cui partiva ogni azione del Napoli, è stato dirottato ad un lavoro maggiormente di interdizione. Al suo posto, Anguissa e Zielinski provano a costruire gioco ma con scarsi risultati. Anche la fase difensiva sta creando diversi problemi agli azzurri. Il Napoli, infatti, non pressa più alto come un tempo. Questo porta gli avversari ad alzare il baricentro e costringe il Napoli a rintanarsi nella propria area. Con gli avversari a distanza molto ravvicinata dalla porta difesa da Alex Meret, è impossibile per il portiere friulano fare miracoli ogni domenica. Anche il numero 1 azzurro, infatti, è finito nel mirino delle critiche da parte di tantissimi tifosi.

Chi, invece, sembra pronto a prendere il posto del Napoli campione d’Italia, è l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante l’addio di Lukaku, i nerazzurri sono gli assoluti favoriti per la vittoria finale. Pare che la finale di Champions League giocata l’anno scorso abbia garantito maggior consapevolezza a Lautaro Martinez e compagni che ora gioca ogni partita sapendo di poter affrontare chiunque e con la serenità di poter battere chiunque.

Napoli – Inter, allarme in difesa: rischia di saltare il big match

Napoli e Inter non si sono ancora affrontati in questa stagione. L’anno scorso la partita tra i nerazzurri e i partenopei si giocò dopo la sosta per il Mondiale e fu la prima sconfitta stagionale in Serie A per il Napoli. La vittoria sembrava poter riaprire il campionato, ma così non è stato.

Quest’anno invece, Napoli-Inter, sarà la seconda partita dopo la sosta per le Nazionali. Al big match, però, potrebbe mancare uno dei grandi protagonisti.

Benjamin Pavard, infatti, è uscito anzitempo dalla sfida contro l’Atalanta. L’esterno francese ha rimediato un infortunio al ginocchio. Nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali per comprendere meglio l’entità dell’infortunio.

Di seguito il comunicato dell’Inter:

“Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo”.

Almeno un mese di stop per l’esterno francese. La sua presenza allo Stadio Maradona contro il Napoli il prossimo 3 dicembre sembra a forte rischio.