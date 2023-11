Serie A, la nuova classifica sprona il Napoli – FOTO

Termina dopo il match del Franchi la domenica calcistica in Serie A. In particolare, ecco arrivare i verdetti in classifica.

Dopo le debacle di Milan, Lazio ed Atalanta, nonché i successi di Bologna, Roma ed Inter, è toccato alla Fiorentina ed alla Juventus smuovere ulteriormente la classifica. La graduatoria di Serie A è infatti cambiata ulteriormente, con la news sul Napoli che interessa particolarmente ai tifosi.

Serie A, come cambia la classifica

Solito spettacolo quello dimostrato dal pubblico del Franchi in occasione di un match bollente come quello tra Fiorentina e Juventus. In particolare, il vantaggio di Miretti dopo 10 ‘ aveva indirizzato sin da subito la gara, finita appunto sul risultato di 0-1.

Resta quindi quarto il Napoli, che con i propri 21 punti risultava irraggiungibile ad entrambe le squadre implicate. Crolla a picco invece la Fiorentina, bloccata dai bianconeri a quota 17. Per gli azzurri si allontana quindi il secondo posto, che grazie ai 26 punti della Juventus prende il largo a 5 lunghezze.