Mare Fuori, duro attacco a tutti gli attori: “Ma cosa fate?”

La Serie Tv Mare Fuori continua a spopolare sia in Italia che all’estero, ma arriva un attacco diretto all’intero cast.

Negli ultimi anni la città di Napoli sta vivendo un nuovo rinascimento. A questo hanno contribuito ovviamente i social network con diversi personaggi che, arrivando dal mondo di TikTok o Instagram, sono riusciti ad ottenere notorietà da cui poi hanno costruito anche un proprio futuro. La città, poi è esplosa nuovamente con il turismo. Oltre al turismo artistici, anche il turismo culinario ha riportato in auge la città partenopea.

Una nuova spinta è arrivata ovviamente anche dalla vittoria scudetto del Napoli. Dopo trentatré anni gli azzurri sono tornati sul gradino più alto d’Italia. Lo scudetto, poi, è arrivato con largo anticipo e ha permesso ai tifosi di preparare a dovere la festa. La città si è colorata di azzurro. Dalle grandi piazze ai vicoli dei Quartieri Spagnoli, non si poteva scorgere il cielo, ma solo l’azzurro degli striscione e delle bandiere. In città, dunque, sono arrivati molti turisti per assistere alla vera e propria festa scudetto, ma anche per visitare Napoli addobbata a festa per il tricolore.

Mare Fuori, attacco frontale al cast

Come detto, Napoli è tornata a dominare su più fronti. Oltre a quello calcistico, con la gioia incontenibile esplosa lo scorso 4 maggio e Udine, Napoli e in tutto il mondo, la città partenopea è tornata alla ribalta anche per un altro motivo.

Da diversi anni è esploso il fenomeno Mare Fuori. La Serie Tv di produzione Rai racconta le vicende di alcuni ragazzi rinchiusi all’interno del carcere minorile di Napoli. I telespettatori hanno seguito sin da subito la serie che è diventata subito cult tra giovani e adulti. Da tutta Italia, infatti, accorrono a Napoli per poter seguire da vicino le riprese della serie e incontrare i propri idoli.

La fama, ovviamente, è arrivata per Napoli, ma anche per tutto il cast. Proprio nei confronti degli attori è arrivato un vero e proprio attacco frontale.

Vincenzo Ferrera, che in Mare Fuori recita la parte dell’educatore Beppe Romano, ha deciso criticare le scelte dei propri colleghi. Secondo lui, pochi di loro continueranno ad essere attori dopo la conclusione di Mare Fuori. Secondo lui, per essere attori bisogna studiare, e non fare campagne pubblicitarie. Loro dovranno scegliere se essere attori o influencer.

Di seguito le sue parole rilasciate a Fanpage.it: