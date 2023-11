Juventus da Scudetto? Allegri tira in ballo il Napoli

Torna nuovamente in ballo il Napoli. Le parole di Max Allegri post Fiorentina-Juventus alludono infatti anche agli azzurri.

Un super Fiorentina-Juventus ha caratterizzato la parte finale di questa splendida domenica all’insegna del calcio targato Serie A. In particolare, lo spettacolo proposto dai viola e dai bianconeri è stato commentato anche da mister Massimiliano Allegri nel post-match, fiero della vittoria raggiunta. Le parole del tecnico livornese su DAZN hanno infatti alluso anche al Napoli di Rudi Garcia.

Allegri post Fiorentina-Juventus, le parole

Dopo Giuntoli nel pre-partita, è toccato a mister Massimiliano Allegri presentarsi d’innanzi ai microfoni di DAZN. Le parole del tecnico, in seguito allo 0-1 maturato al Franchi, sono state piuttosto chiare, con qualche riferimento al Napoli arrivato come previsto.

“Bisogna sempre guardare avanti, ma non bisogna fraintendere con lo Scudetto“, ha subito cominciato Allegri, prima di tirare in ballo il club allenato da Rudi Garcia. “Napoli, Inter e Milan ci sono davanti in quanto a costruzione della squadra. Noi quest’anno siamo partiti con una squadra basata sui giovani“, ha poi concluso il mister. Ancora profilo basso, dunque, da parte della Juventus, con l’allenatore livornese improntato sulle proprie idee: nonostante i 5 punti di vantaggio, gli azzurri restano davanti ai bianconeri nel complesso.