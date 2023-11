Incidente Edo De Laurentiis: svelate le condizioni del bambino

Arrivano i primi aggiornamenti circa l’incidente odierno che ha coinvolto Edoardo De Laurentiis. I dettagli.

La prima serata dei tifosi del Napoli è stata scombussolata da quanto rivelato dalla redazione di CasertaCE.net. In particolare, tale testata ha infatti narrato di un incidente stradale, intorno alle 16 odierne, con protagonista il vice-presidente azzurro Edoardo De Laurentiis. Proprio quest’ultimo è da poco intervenuto sul caso aggiornando i propri seguaci.

Incidente Edoardo De Laurentiis, arrivano nuovi dettagli

Si arricchisce di particolare la collisione stradale con protagonisti l’auto di Edoardo De Laurentiis ed un’ulteriore autovettura. In particolare, le prime news hanno narrato di ricovero all’ospedale Santobono di Napoli per un bambino di 3 anni, a bordo dell’ulteriore veicolo coinvolto, nonché di ferite al naso e al gomito per due ragazze passeggere di EDL.

Quest’ultimo, tramite una storia su Instagram condivisa con la fidanzata Terry Mendoza, ha però rassicurato tutti sull’accaduto. “Nessuna conseguenza per tutti i passeggeri. Il bambino di 3 anni è a casa ed è tutto ok“, quanto dichiarato da Edoardo De Laurentiis. Probabile quindi che nuovi aggiornamenti arrivino nei prossimi giorni.