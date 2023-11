Gravi accuse da Salerno: è successo subito dopo la partita

Giungono novità in merito ad alcuni e spiacevoli eventi accorsi nel post Salernitana-Napoli. Protagonisti, alcuni membri della stampa azzurra.

Archiviato il derby campano tra Salernitana e Napoli, in grado di aprire un piacevole sabato calcistico culminato con molte sorprese in Serie A. Per gli azzurri, il trionfo all’Arechi non è mai stato messo in discussione, nonostante alcune confuse e arrembanti tentativi da parte dei granata. L’impronta data al match da Rudi Garcia e dai suoi uomini ha difatti costretto la squadra di Filippo Inzaghi ad appellarsi ai numerosi errori sotto porta da parte dei Campioni d’Italia, alquanto spreconi ed in grado anche di richiamare a numerosi interventi Ochoa.

Neanche il migliore in campo della Salernitana è bastato però ai granata per riuscire a bloccare il punteggio sul pari, ne tanto meno per centrare il 1° trionfo stagionale. Raspadori ed Elmas hanno difatti spezzato i sogni del pubblico di casa, senza però placare le polemiche nel post-match. Quanto successo nei meandri dell’Arechi ha infatti fatto scalpore.

Salernitana-Napoli, tensioni all’Arechi

Nonostante l’andamento a senso unico del match, Salernitana-Napoli è riuscita a portare a galla alcune polemiche sul finire dei 90 minuti di gioco. In particolare, i granata continuano a recriminare sull’irregolarità presente nel gol del vantaggio siglato da Raspadori. Irregolarità che funge però da errore da campo, escludendo il VAR da ogni qualsivoglia giudizio come già spiegato da Luca Marelli e Pierluigi Pardo in quel di DAZN.

Secondo la redazione di Tuttosalernitana.com però, alcuni attimi di tensione sarebbero stati vissuti nei meandri dell‘Arechi. In particolare, nei pressi della sala stampa, dove un’inaspettata calca di giornalisti e figure senza pass valido per l’ingresso avrebbero scaturito una sorta di battibecco con gli steward. Gli stessi steward che, sempre secondo la ricostruzione di Tuttosalernitana.com, avrebbero mantenuto la calma e gestito al meglio la situazione, nonostante continuassero a volare offese e parole pesanti.

Non ci sono testimonianze video o audio dell’accaduto, ma chiaramente ci attendiamo a quanto riportato dalla testata sopracitata. Quest’ultima ha inoltre concluso il proprio racconto narrando anche dell’animo civile vissuto invece sugli spalti, dove molti tifosi del Napoli hanno potuto godere dell’incontro in Tribuna. Il tutto, ovviamente tra migliaia di tifosi della Salernitana, fortunatamente senza alcuna conseguenza. Conseguentemente, non hanno tardato ad arrivare anche i dovuti complimenti agli steward presenti nell’impianto. Impeccabile il lavoro di questi ultimi, in grado di gestire al meglio la situazione d’ordine pubblico sugli spalti nonché nei pressi della sala stampa.