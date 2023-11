Giuntoli parla ancora del Napoli: la verità sullo Scudetto

Torna a parlare nuovamente di Napoli Cristiano Giuntoli, intervenuto in una lampante verità in merito allo Scudetto.

A lungo argomento di discussione durante tutto il periodo estivo, la figura di Cristiano Giuntoli ha lasciato di stucco tutta la fetta di tifo napoletano. L’ex Ds. azzurro ha infatti sorpreso e non poco tutti i sostenitori del Napoli, nonché De Laurentiis in persona, in seguito a quanto fatto in estate. Dopo 8 anni di onorato lavoro infatti, l’addio al club campano dopo il trionfo nella corsa Scudetto ha scombussolato e non poco l’ambiente partenopeo, soprattutto a causa della destinazione scelta dal toscano.

L’approdo alla Juventus, sempre affrontata da gran rivale e poi rivelatasi essere la squadra del cuore del Direttore, ha infatti rappresentato una grande ferita nei cuori dei tifosi del Napoli. Ferita creatasi senz’altro anche nella dura corazza di Aurelio De Laurentiis, che più volte ha commentato la vicenda con toni alquanto risentiti.

Un caso mediatico talmente ampio che anche lo stesso Giuntoli è sceso più volte in campo nell’ultimo periodo, come visto durante la conferenza al Festival dello Sport di Trento. Ancora una volta però, il dirigente juventino è tornato a parlare di Napoli, questa volta con toni leggermente velati ma inequivocabili agli occhi dei più.

Giuntoli, le parole sullo Scudetto sorprendono

L’11° turno di Serie A si appresta ad essere chiuso dalla super sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Un grande classico per il nostro calcio, supportato da una storica rivalità e da una partita che prospetta di regalare spettacolo per tutti i 90 minuti. Questo, anche a causa di quanto successo sugli altri campi, con i successi di Bologna, Roma ed Inter nonché le varie debacle per Lazio, Atalanta e Milan che rappresentano una ghiotta occasione per entrambe le squadre di sistemare la propria graduatoria.

Una graduatoria che vede quindi il Napoli stabile al quarto posto dopo il successo sul campo della Salernitana. Gli azzurri non possono infatti essere sorpassati dalla Fiorentina in caso di vittoria, ma gradirebbero senz’altro uno stop targato Juventus per non perdere l’ambito treno secondo posto. In casa bianconera si sogna però lo Scudetto, seppur spesso i rappresentanti del club di Torino si mostrino restii sull’argomento. L’ultimo è stato appunto Giuntoli, raggiunto in zona mista da DAZN nel pre-partita.

“Piuttosto che allo Scudetto ci guardiamo indietro, e prestiamo attenzione al quarto posto“, le parole del dirigente. Un chiaro ignorare l’elefante della stanza da parte di Giuntoli, che in maniera velata ha nuovamente tirato in ballo il Napoli, alludendo ad una possibile sfida tra azzurri e bianconeri sia in orbita quarto posto che per qualche gradino più in su.