Cavani da brividi: tifosi estasiati dal ‘Matador’

Torna a far parlare di se Edinson Cavani. L’attaccante uruguagio ha difatti lasciato estasiato i tifosi dopo l’ultimo evento.

Napoli è una città che non dimentica. Le mure partenopee sono infatti in grado di assimilare qualsiasi cosa le capiti a tiro, dagli eventi più tristi alle vere e proprie esplosioni di felicità. Pensare dunque che tra i vicoli del capoluogo la figura di Edinson Cavani sia andata dispersa rasenta la follia. Uno dei bomber più iconici dell’era De Laurentiis ha infatti influenzato nettamente un’intera generazione, cresciuta nel mito del ‘Matador‘ tanto da dedicargli addirittura una rotonda sul lungomare (Rotonda Diaz ndr.).

In quel di Napoli, quindi, ogni occasione è buona per esprimere un piacevole ricordo inerente a Cavani, sempre nei cuori dei tifosi. In particolare però, l’ultimo evento inerente alla fu punta azzurra è stata capace di attirare tutti i supporter dell’attaccante, da quelli del Palermo fino a culminare con quelli del Boca. Quanto fatto dal ‘Matador‘ è tutto da scoprire.

Cavani da brividi, l’ultimo post sui social

La sera del 4 novembre 2023 è stata teatro della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. L’ultimo atto della coppa più importante del Sud America, in grado di monopolizzare un intero continente e di aprire le porte ad uno scenario da antologia del calcio: un trionfo argentino all’interno del tempio del calcio brasiliano, il Maracanà. Scenario, purtroppo per i tifosi dell’albiceleste, non concretizzatosi. La gara è infatti terminata sul risultato di 1-2 in favore del Fluminense, riuscito ad imporsi ai tempi supplementari dopo un tirato 1-1 nei 90 minuti regolamentari.

Gran batosta, oltre che per tutto l’ambiente Boca Juniors, anche per lo stesso Edinson Cavani, da questa stagione accasatosi al club di Buenos Aires, di cui tra l’altro indossa la maglia numero dieci. La finale del Matador è stata tutt’altro che indimenticabile, condita anche da un cartellino giallo e da una sostituzione nel finale con Dario Benedetto. Ne la sconfitta ne la prestazione sono però riusciti a scoraggiare il forte animo uruguagio dell’attaccante, da poco intervenuto con un post da brividi sui social.

“Grazie a tutti quelli che c’erano e che ci hanno dato l’anima. Questo gruppo andrà avanti insieme. Forza Boca!“, le parole espresse da Cavani tramite un’immagine caricata su X (il fu Twitter). Gesto da pelle d’oca, super apprezzato da tutti i tifosi ed in grado di rimarcare l’indole da leader del ‘Matador‘. Indole, come detto in precedenza, già mostrata dall’attaccante nella propria esperienza in quel di Napoli.