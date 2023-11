Brutto infortunio, si prevede un lungo stop: salta anche Napoli-Inter

Non ci sono buone notizie dopo l’infortunio di ieri nella gara di campionato, il calciatore quasi sicuramente salterà anche Napoli-Inter.

L’undicesima giornata di campionato di Serie A ha già dato importanti verdetti. Il Napoli, che ha battuto la Salernitana per 0-2 è pienamente tornato in zona Champions League, favorito dal K.O. dell’Atalanta in casa contro l’Inter, che vincendo 1-2 a Bergamo ha lanciato un chiaro segnale al campionato: i nerazzurri saranno la squadra da battere.

Decisivi, in tal senso, anche i prossimi scontro diretti che il Napoli sarà chiamato ad affrontare dopo la sosta di novembre. Prima la gara con l’Atalanta, poi in Champions con il Real Madrid e infine lo scontro diretto proprio contro l’attuale capolista Inter, match previsto per il 3 dicembre allo stadio Maradona. Per quella sfida, però, è probabile che i nerazzurri debbano fare a meno di uno dei giocatori acquistati nel mercato estivo, ovvero Benjamin Pavard arrivato dal Bayern Monaco per circa 30 milioni di euro.

Brutto infortunio per Pavard, si prevede più di un mese di stop

Il difensore francese, infatti, ieri è uscito dal campo al 33esimo del primo tempo a seguito di un infortunio al ginocchio. La disperazione di Pavard ha fatto pensare al peggio ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è trattato di una lussazione della rotula, subito ridotta in campo.

Nella giornata di domani il giocatore andrà a sostenere altri esami clinici per scongiurare lesioni ad altre strutture. Lo stop ad ora ipotizzato per Pavard è di sei settimane. Farà ritorno quindi nel periodo natalizio, motivo per cui la sua presenza nel match contro il Napoli è assai improbabile.