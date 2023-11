Boca Juniors – Fluminense shock: un tifoso si è suicidato dopo la partita

Una terribile notizia giunge dall’Argentina. Il mondo del calcio totalmente sotto shock a causa dell’evento.

La connessione che vive tra Boca Juniors e Napoli è una delle più forti che esista nel mondo del calcio. Hanno infatti fatto il giro del web le immagini di alcuni tifosi argentini intenti a seguire la recente finale di Copa Libertadores in alcuni bar del capoluogo campano. Purtroppo però, le splendide immagini viste all’ombra del Vesuvio sono state accompagnate da una terribile vicenda.

Boca Juniors-Fluminense, tifoso suicida dopo la partita

La splendida atmosfera vissuta in Brasile ad opera dei tifosi del Boca Juniors non ha portato ai frutti sperati. Dopo un match tiratissimo, gli argentini si sono infatti arreso al Fluminense dopo i tempi supplementari, soccombendo sull’1-2. Una notizia terribile ha quindi caratterizzato il post-match, come raccontato da Diaro Olè e poi riportato da Gianluca Di Marzio.

Un agente di Polizia argentino, tale Marcelo Morales, ventitreenne e tifoso del Boca, è stato ritrovato senza vita nel proprio appartamento. Il tutto, dopo essere rientrato in casa propria dopo il match. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma le prima analisi hanno accertato l’ipotesi del suicidio. L’intera redazione di SpazioNapoli si stringe attorno al dolore dei familiari della vittima.