Altro che rilancio, Napoli sommerso dalle critiche: cos’è successo contro la Salernitana

Dopo la vittoria con la Salernitana arrivano critiche pesanti al Napoli, il successo non basta: qual è il motivo dietro lo scetticismo sugli azzurri.

Il Napoli batte la Salernitana per 0-2 in un derby ricco di insidie, in un ambiente ostile, e porta a casa tre punti preziosi per la lotta alla zona Champions League. Il quarto posto è stato riconquistato, approfittando anche della sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter (sempre più lanciata in solitaria in vetta alla classifica, ndr) e ha accorciato a un solo punto dal Milan, caduto in casa al cospetto dell’Udinese.

Prestazione poco convincente, il Napoli deve ancora dimostrare di essere ripartito

Eppure il successo non è bastato per placare il clima di scetticismo attorno alla squadra di Rudi Garcia. La prestazione tutt’altro che esaltante contro i granata non lascia intravedere un futuro luminoso per gli azzurri: almeno è questo che si legge sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

I tre punti di Salerno bastano a rassicurare chi ancora crede che questa squadra possa bissare la stagione dello scorso anno? La risposta alla domanda è no. Almeno la nostra. Non ci sono rassicurazioni dopo aver visto il Napoli annaspare contro una provinciale modesta tecnicamente, immatura caratterialmente, senza un regista capace di esprimere una leadership. Anzi, se c’è una sensazione che la trasferta dell’Arechi ci lascia, è la preoccupazione che i limiti denunciati dagli azzurri non vengano affrontati per tempo. E che anche le prossime gare in casa contro Union Berlino e Empoli, con il prevedibile esito positivo, possano servire solo a nascondere il problema sotto la sabbia di tre vittorie consecutive. Salvo poi doversi bruscamente svegliare nel trittico terribile che, dopo la sosta, attende il Napoli contro Atalanta, Real Madrid e Inter.

Insomma, la prova contro la Salernitana è stata di poco conto. Per avere sensazioni più confortati dal Napoli bisognerà attendere gare più complicate, almeno sulla carta.