Zielinski-Inter, Napoli avvisato: Marotta svela tutto in diretta

Piotr Zielinski è diventato l’oggetto del desiderio dell’Inter. I nerazzurri proveranno a strapparlo al Napoli.

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è al centro dell’interesse dell’Inter, con i nerazzurri che stanno valutando l’opportunità di strapparlo al club partenopeo. Non è la prima volta che il calciatore polacco è oggetto di desiderio di altri club, con precedenti interessi da parte di squadre come Al-Ahli e Lazio nella scorsa estate. Il contratto del giocatore con il Napoli scadrà a giugno 2024, rendendo la sua situazione contrattuale un argomento di monitoraggio per diverse squadre, tra cui spicca l’Inter.

Dopo sette stagioni al Napoli, Zielinski potrebbe essere uno dei possibili colpi a parametro zero per l’Inter nella finestra di mercato estiva, nel caso optasse per non rinnovare il contratto con il club azzurro. Secondo le recenti dichiarazioni di Marotta, la situazione è sotto osservazione da tempo. Anche se c’è in corso una trattativa per il rinnovo con il Napoli, l’Inter resta in agguato. La situazione di Zielinski potrebbe trasformarsi in uno dei colpi di mercato più interessanti per l’Inter, se dovesse decidere di lasciare il Napoli a parametro zero.

Marotta esce allo scoperto

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha recentemente gettato luce sul possibile interesse nei confronti del talentuoso centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Nelle sue dichiarazioni, Marotta ha sottolineato che giocatori di alto livello, come Zielinski, sono spesso oggetto di interesse per club di prestigio come l’Inter, soprattutto quando si trovano in scadenza di contratto.

Zielinski in orbita Inter: Marotta esce allo scoperto – (LaPresse) SpazioNapoli.it

“Quando si parla di giocatori svincolati se sono bravi come Zielinski vengono abbinati a club come l’Inter”, ha affermato Marotta, lasciando intendere che il centrocampista polacco rientra tra i profili interessanti per il club nerazzurro. Tuttavia, ha anche chiarito che al momento non vi è stato alcun contatto ufficiale per l’acquisizione del giocatore.

Marotta ha sottolineato il ruolo attivo del team di scouting dell’Inter, guidato da Piero Ausilio e Dario Baccin, nel monitorare costantemente il mercato e individuare possibili talenti per il futuro. “Ausilio e Baccin sono sempre attenti a monitorare quello che è il futuro e il mercato. Hanno tanti nominativi, poi trarremo le conclusioni”, ha dichiarato Marotta, lasciando intendere che la decisione finale sull’acquisto di Zielinski o di altri potenziali giocatori sarà oggetto di valutazioni più approfondite.

Inoltre, Marotta ha chiarito che il destino di Zielinski dipenderà anche dalla volontà del giocatore e del suo attuale club: “Saranno però lui e il Napoli a dover decidere il futuro”. Queste dichiarazioni di Marotta confermano l’attenzione dell’Inter verso Zielinski, ma sottolineano anche il rispetto per le procedure e il coinvolgimento delle varie parti coinvolte nel definire possibili accordi di mercato. Resta dunque da vedere se l’Inter si impegnerà attivamente per portare Zielinski a Milano o se il giocatore deciderà di continuare la propria avventura con il Napoli.