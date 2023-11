Verso Salernitana-Napoli: il dato fa sognare gli azzurri

Spaventa e non poco la Salernitana il dato inerente a Filippo Inzaghi. Il tutto, a poche ore dalla sfida con il Napoli.

Mancano ormai una manciata di ore al calcio d’inizio di Salernitana-Napoli, previsto per le ore 15 di sabato 4 novembre. Un Arechi delle grandi occasioni si appresta dunque ad ospitare i Campioni d’Italia, in cerca di riscatto dopo il pareggio con il Milan. Per il Napoli sarà infatti importante vincere per mantenersi saldamente alle spalle di Inter, Milan e Juventus, approfittando magari degli ostici impegni che aspettano quindi i club sopracitati.

Allo stesso modo però, ecco presentarsi una Salernitana rinvigorita dagli ultimi risultati maturati sotto la gestione Inzaghi. I due pareggi in campionato e la vittoria in Coppa Italia hanno infatti riportato luce all’interno di un ambiente pronto ad esplodere di passione nel derby campano. Un Arechi stra-colmo di tifosi è infatti carico per la grande occasione e, perché no, guastare ulteriormente la festa agli azzurri. Il pareggio ottenuto lo scorso anno al Maradona rimbomba infatti ancora nelle strade di Salerno, dove bisognerà però scongiurare il tabù Inzaghi. Il dato inerente al tecnico spaventa e non molto la Salernitana.

Inzaghi vs Napoli, i numeri sono tutt’altro che confortanti

Sarà una sfida dalle tensioni senza precedenti quella tra Salernitana e Napoli, a causa delle ultime situazioni delle due squadre. I partenopei, in particolare, sono chiamati a vincere tutte le prossime 3 sfide per mantenersi in quarta posizione e al ridosso del primo posto, nonché per mantenere stabile il ruolo di Rudi Garcia. Lo stesso Garcia chiamato infatti a racimolare 9 punti su 9 per non incappare nel rischio esonero. Le intenzioni di De Laurentiis sono quindi ben chiare, con gli azzurri che potrebbero capitalizzare su di un particolare dato, in grado di far sperare i tifosi del Napoli.

Esso riguarda i risultati ottenuti da mister Pippo Inzaghi contro i partenopei, da quando la carriera da allenatore del bomber è cominciata. In particolare, sono ben 5 i precedenti del tecnico piacentino contro il Napoli, con una sola vittoria portata a referto. Quest’ultima risale quindi alla stagione 14/15, quando il Milan trionfò sui partenopei per 2-0 grazie ai gol di Menez e Bonaventura.

Per il resto, 4 sconfitte hanno contribuito a rendere super negativo lo score di Inzaghi contro gli azzurri. Un dato che il Napoli potrebbe quindi sfruttare per totalizzare 3 punti fondamentali per il proprio cammino, e che allo stesso tempo la Salernitana potrebbe utilizzare da stimolo per centrare uno storico successo sui rivali regionali.