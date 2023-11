“Stiamo mettendo le basi”, Lobotka rivela: cosa vuole fare Garcia

Il centrocampista slovacco è stato intervistato da Dazn subito dopo la partita vinta a Salerno nel derby campano

Un punto fermo nel Napoli di Spalletti l’anno scorso, pedina essenziale per la vittoria del tanto agognato scudetto, Stanislav Lobotka quest’anno sta facendo più difficoltà. Il match di oggi però ha rivisto il centrocampista slovacco ritornare a nel tabellino (come assistman) dopo tante partite. Suo il passaggio chiave per il gol del momentaneo 0-1 di Giacomo Raspadori. Il mediano del Napoli è stato intervistato da Dazn dopo il match dell’Arechi.

Sulle sensazioni post vittoria

Abbiamo sensazioni sicuramente positive. La Salernitana non è assolutamente un avversario facile ma noi abbiamo approcciato bene alla gara e l’abbiamo vinta.

Sullo stato di forma della squadra in miglioramento

Quando riusciamo a giocare bene, siamo contenti e oggi ci siamo riusciti. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione.

Sull’obiettivo scudetto