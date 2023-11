Salernitana – Napoli, Garcia ritrova il suo tridente preferito

A poche ore dal derby contro la Salernitana arrivano ottime notizie per Rudi Garcìa: il tecnico ritrova il suo tridente preferito.

Cresce l’attesa per il match di questo pomeriggio tra Napoli e Salernitana. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 allo Stadio Arechi di Salerno. Due squadre in carca di tre punti per rimanere aggrappate ai propri obiettivi.

Gli azzurri dovranno ancora una volta fare i conti con l’assenza di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora in Nigeria per risolvere questioni familiari, ma soprattutto è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà fuori fin dopo la sosta.

Salernitana-Napoli, buone notizie per Garcìa

Come detto, Osimhen non sarà della partita. Il capocannoniere dello scorso campionato, però, è l’unico assente in vista del match contro la Salernitana. Juan Jesus ha definitivamente recuperato, mentre Anguissa ha una condizione fisica migliore rispetto alla sfida contro il Milan.

Con il ritorno tra i titolare del centrocampista camerunese, Rudi Garcìa potrà contare sul suo tridente preferito al completo. Lo scorso anno, infatti, la chiave per lo scudetto è stato il centrocampo formato da Zielinski, Lobotka e Anguissa. Mentre il polacco ha avuto un impatto migliore in zona gol, Lobotka e Anguissa non hanno reso allo stesso modo per diversi motivi.

Quando Garcìa entrerà in simbiosi con il suo centrocampo, allora il Napoli potrà tornare a competere per difendere lo scudetto.