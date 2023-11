Salernitana – Napoli, è flop di vendite: il motivo

Salernitana-Napoli scatta alle 15:00, ma arrivano pessime notizie da Salerno: il dato sui biglietti.

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo contro la Salernitana per l’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono vincere per accorciare sulle squadre che li precedono in classifica. L’obiettivo, infatti, è tornare al più presto nelle posizioni di vertice per poter quantomeno difendere fino alla fine lo scudetto conquistato l’anno scorso.

Salernitana-Napoli, il dato sui biglietti

Per l’intera stagione scorsa, il Napoli quando giocava fuori casa poteva contare sui propri tifosi che anche in trasferta spingevano la squadra.

In trasferte come quelle di La Spezia, ma anche molte altre, sembrava addirittura che il Napoli stesse giocando al Maradona. Questo, però, non sarà possibili questo pomeriggio.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la scelta da parte dell’Osservatorio di vietare la trasferta ai residenti in Campania, ha rallentato moltissimo la vendita dei biglietti. Sono solo 334 i biglietti venduti per il settore ospiti. Vendita a rilento anche per i tifosi della Salernitana. Solo 56oo i biglietti staccati che si vanno ad aggiungere ai quasi 11mila abbonati.

Oltre alle direttive dell’Osservatorio, un altro motivo per questo flop di vendite è il maltempo degli ultimi giorni.

Uno stadio semivuoto non è certamente quello che merita un derby così sentito come Salernitana-Napoli.