Ostigard suona la carica: “Oggi partita perfetta”, avete saputo cosa ha detto?

Intervistato da Dazn prima del match tra Napoli e Salernitana, ha parlato il difensore azzurro Leo Ostigard

Tutto pronto per il derby campano tra Napoli e Salernitana. All’Arechi sarà una sfida difficile per i campioni d’Italia che dovranno cercare di conquistare i tre punti e ritornare nelle zone alte della classifica. Intervistato ai microfoni di Dazn, Ostigard ha parlato delle insidie che nasconde la partita di oggi. Ecco le parole del difensore norvegese.

Sui gol subiti dalla squadra

Non siamo mai felici quando subiamo gol, dobbiamo cercare di difendere come una vera squadra. Oggi è sarà un test importante per noi e sicuramente un’occasione per provare a mantenere la rete inviolata.