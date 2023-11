Napoli primo in classifica: il dato tiene Garcia a galla

Il cammino di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra non è tutto da buttare. Il dato positivo che tiene a galla la panchina di Garcìa.

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo per l’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno vedersela con la Salernitana in quello che è un vero e proprio derby campano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.00 allo Stadio Arechi di Salerno. Entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di punti per non abbandonare anzitempo le speranze di lottare per i propri obiettivi. Il Napoli, infatti, non può permettersi di lasciare troppa distanza tra sé e l’Inter. Al momento il distacco che separa i Campioni d’Italia in carica e gli arrembanti nerazzurri è di sette punti. Assolutamente troppi per la squadra che appena pochi mesi fa concludeva il campionato in vetta con 5 giornate d’anticipo e un vantaggio sulle inseguitrici di oltre 15 punti.

Discorso simile anche in casa Salernitana. I granata sono reduci da un “cambio della guardia” in panchina. Il rapporto tra la piazza e l’ex tecnico Paulo Sousa si è deteriorato in estate dopo che il portoghese ha avuto dei contatti con Aurelio De Laurentiis per sedersi sulla panchina del Napoli. Oltre ad un rapporto ormai deteriorato con la tifoseria, anche i risultati non erano dalla parte di Paulo Sousa. Danilo Iervolino, patron dei granata, ha dunque scelto di sostituire il tecnico portoghese con Filippo Inzaghi. Alla Salernitana manca ancora la prima vittoria stagionale e contro il Napoli in molti vedono la chance per svoltare stagione anche grazie ad un Boulaye Dia ritrovato.

Il Napoli è primo: la particolare classifica

Come detto, il percorso di Rudi Garcìa fino a questo momento non è stato molto positivo. I tifosi azzurri chiedono da diverse settimane ormai l’esonero del tecnico francese.

Non tutto ciò che è stato fatto da Garcìa sulla panchina azzurra è da buttare. Come ribadito dallo stesso Garcìa nel corso della conferenza stampa di ieri, anche nel primo tempo di Napoli-Milan c’è stato qualcosa di positivo.

Il Napoli, fino a questo momento, è addirittura primo in una speciale classifica. Gli azzurri, infatti, sono il miglior attacco della Serie A per quanto riguarda le partite in trasferta. Sono ben 12 le reti siglate dal Napoli in cinque partite giocate fuori dal Maradona.

Per quanto riguarda i punti conquistati in trasferta, con 11 punti, il Napoli ha la seconda media punti in Serie A, alle spalle solo dell’Inter di Simone Inzaghi.

Contro la Salernitana, dunque, il Napoli ha l’occasione di migliorare ulteriormente il suo trend positivo in trasferta.