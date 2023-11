LIVE – Salernitana-Napoli 0-0: iniziata la partita!

La diretta testuale di Salernitana-Napoli, match valido per l’undicesima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto.

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli, undicesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Rudi Garcia sono reduci dal pareggio casalingo contro il Milan in rimonta e hanno bisogno dei tre punti per rientrare in zona Champions League. Di contro i granata, ora allenati da Pippo Inzaghi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Un match che di preannuncia caldo anche sulle tribune.

Importante recupero tra le fila azzurre. Frank Anguissa torna infatti titolare a centrocampo, dopo aver giocato qualche minuto contro il Milan da subentrato.

Salernitana-Napoli, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui gli aggiornamenti del match

Tweets by sscnapoli