Garcia a rischio esonero, CdS: “Uomo disperatamente solo”

Rudi Garcìa e il Napoli affronteranno questo pomeriggio la Salernitana. La posizione del tecnico francese non è salda.

Manca sempre meno alla delicata sfida dello Stadio Arechi. Questo pomeriggio, il Napoli affronterà la Salernitana nel derby campano. La sfida sarà molto importante per entrambe le squadre. Il Napoli deve vincere per non perdere il treno di Inter e Juve che sembrano in fuga. La Salernitana, invece, ha bisogno di punti per togliersi dalla difficile ultima posizione in classifica.

Garcìa rischia l’esonero

Si sa ormai da tempo che il futuro di Rudi Garcìa dipende dai risultati delle prossime tre sfide. Prima della sosta per le Nazionali, il Napoli affronterà Salernitana, Union Berlino e Empoli. Aurelio De Laurentiis si aspetta tre vittorie.

Se il Napoli dovesse fallire l’obiettivo, la situazione di Rudi Garcìa potrebbe precipitare. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega nel dettaglio la situazione del tecnico francese a poche ore dal derby contro la Salernitana.

Secondo il quotidiano, la panchina di Garcìa non sarebbe mai stata salda; al contrario, al momento, Garcìa è un uomo disperatamente solo.

Di seguito quanto evidenziato: