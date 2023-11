Fuorigioco di Olivera sul gol di Raspadori: perché il VAR non è intervenuto

Proteste della Salernitana in occasione della rete del vantaggio del Napoli con Raspadori, cos’è successo e perché non è intervenuto il VAR.

Si sta giocando l’anticipo del sabato pomeriggio tra Salernitana e Napoli all’Arechi, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Un derby delicato vista la situazione di classifica delle due squadre, con la sfida che ha visto subito gli azzurri di andare in vantaggio grazie alla rete di Jack Raspadori, ben servito da Lobotka.

I calciatori della Salernitana, però, hanno immediatamente richiamato l’attenzione dell’arbitro, chiedendo una posizione di fuorigioco. Raspadori era in posizione regolare al momento del passaggio di Lobotka, ma in realtà i calciatori granata chiedevano l’offside per un altro momento di gioco.

Olivera in fuorigioco in Salernitana Napoli, perché il VAR non è intervenuto?

A inizio azione, infatti, si può notare come Olivera sia effettivamente in fuorigioco, situazione sfuggita al guardialinee in diretta. Dunque si è chiesti come mai il VAR non sia intervenuto per annullare la rete del Napoli.

La spiegazione è presto data: Olivera aveva perso il pallone dopo l’iniziale recupero, sfera poi recuperata ancora da Lobotka che ha poi effettuato l’assist per il gol di Raspadori. Il recupero da parte della Salernitana ha di fatto cominciato una nuova azione, culminata poi con la rete del Napoli. Ecco perché il VAR non è potuto intervenire. Resta, comunque, l’errore di campo del guardialinee.