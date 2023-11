Due clausole per l’addio di Garcia: De Laurentiis già lo sapeva

Rudi Garcìa rimane sempre in bilico. La sua panchina non è salda da tempo e spuntano due clausole per la risoluzione anticipata.

Il Napoli questo pomeriggio disputerà il suo derby contro la Salernitana. Gli azzurri non stanno vivendo un buon momento e la classifica lo dimostra. Di Lorenzo e compagni sono ora al quinto posto in classifica con ben sette lunghezze di distanza dall’Inter capolista. Gli azzurri, dunque, hanno assoluto bisogno di una vittoria e tre punti nel derby possono essere linfa vitale anche per il proseguo della stagione.

La situazione, se possibile, non è rosea neanche in casa Salernitana. I granata sono reduci da un cambio in panchina. Al posto dell’esonerato Paulo Sousa, con cui Aurelio De Laurentiis ha avuto dei contatti in estate, è arrivato Filippo Inzaghi. Al momento la Salernitana è all’ultimo posto in classifica e non ha ancora ottenuto la prima vittoria della stagione. Filippo Inzaghi, uno che di derby se ne intende, sa che sono partite particolare, dove tutto può accadere. Per questo motivo vede nella sfida di questo pomeriggio l’occasione per smuovere la classifica e portare a casa punti importanti.

In casa Napoli si avverte senza alcun dubbio la tensione in un momento così complicato. Tensione che lo stesso Rudi Garcìa ha fatto trasparire ieri nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione al match. Durante la conferenza, c’è stato un breve battibecco tra il tecnico francese e Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport. La risposta stizzita dell’ex Roma e Lione ha mostrato quanto la situazione sia delicata a Castel Volturno.

De Laurentiis previdente: due clausole per l’addio di Garcìa

Come ormai noto da tempo, Garcìa è finito in bilico. Già nelle scorsa sosta per le Nazionali si pensava che l’esonero del tecnico fosse ormai solo una formalità. Al suo posto sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte, ma così non è stato. De Laurentiis ha rinnovato la fiducia a Garcìa, ma i risultati altalenanti lo hanno costretto a dare un nuovo ultimatum al tecnico francese.

Secondo le ultime voci, pare che il futuro di Garcìa sulla panchina del Napoli dipenda dai risultati dei prossimi tre incontri. Il Napoli deve vincere contro Salernitana, Union Berlino e Empoli. In caso contrario potrebbe esserci un cambio di rotta nel corso della sosta per le Nazionali.

L’edizione odierna di Repubblica evidenzia come Aurelio De Laurentiis avesse messo in preventivo che Garcìa potesse non arrivare a fine stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che nel contratto del tecnico francese ci siano due clausole che permettono al Napoli la risoluzione anticipata del rapporto.

La prima è attivabile in caso di eliminazione ai gironi di Champions League di quest’anno. La seconda, invece, dopo la mancata qualificazione alla Champions dell’anno prossimo.

Dal punto di vista economico, però, il Napoli non sarebbe favorito in caso di addio. Se Garcìa dovesse lasciare il Napoli dopo solo una stagione, il club non potrebbe godere degli sgravi fiscali dovuti al Decreto Crescita.