Doppia clausola per l’esonero di Garcia: il retroscena

Svelati i dettagli del contratto di Rudi Garcìa: due clausole volute da De Laurentiis avvicinano l’esonero del tecnico francese.

Rudi Garcìa e il Napoli si sono legati quest’estate. Per un allenatore, probabilmente, quest’estate era il momento peggiore per sedere sulla panchina azzurra. Dopo lo scudetto vinto lo scorso anno e soprattutto dominato in lungo e in largo qualsiasi allenatore avrebbe subito il confronto con Luciano Spalletti. A Rudi Garcìa, dunque, va riconosciuto il coraggio di aver accettato una sfida proibitiva, dove era impossibile migliorare quanto fatto l’anno precedente.

Il tecnico francese, però sta riscontrando moltissime difficoltà in questi suoi primi mesi all’ombra del Vesuvio. Sono settimane, infatti, che i tifosi chiedono a gran voce l’esonero del tecnico.

Esonero Garcìa, due assi nella manica per De Laurentiis

L’esonero di Garcìa sembrava potersi concretizzare nella scorsa sosta per le Nazionali. Al suo posto sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte, ma poi l’accordo con il tecnico salentino non è mai arrivato.

De Laurentiis, stando alle parole pronunciate all’Università Luiss di Roma, sembrava aver ammesso l’errore nel chiamare Garcìa a sostituire Spalletti. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, però, pare che De Laurentiis fosse consapevole dei rischi.

Il quotidiano ha svelato i dettagli del contratto che lega Rudi Garcìa al Napoli. Il tecnico francese ha firmato un biennale da 3,2 milioni di euro a stagione. Come nel caso di Luciano Spalletti, il Napoli ha la possibilità di attivare unilateralmente il prolungamento per un terzo anno.

All’interno del contratto, però, sono presenti anche due clausole che avvicinano l’esonero. La prima può essere attivata nel caso il Napoli non superasse la fase a gironi di Champions League. La seconda, invece, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Aurelio De Laurentiis, dunque, ha due assi nella manica per terminare il rapporto con Garcìa anticipatamente, ma questo vorrebbe dire che il Napoli si troverebbe di fronte ad una vera e propria debacle.