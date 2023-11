Allarme Salernitana – Napoli: autorità in allerta

Tra poche ore il Napoli affronterà la Salernitana allo Stadio Arechi. La tensione tra le tifoserie è alle stelle: la scelta delle forze dell’ordine.

Manca sempre meno all’attesissima sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Salernitana. I campioni d’Italia puntano ad ottenere altri tre punti in trasferta. Fino a questo momento, il Napoli è alle spalle solo dell’Inter di Simone Inzaghi per rendimento in trasferta. Sono ben 11 i punti conquistati dal Napoli. La situazione però, non è delle migliori per Rudi Garcìa e il suo staff. La fiducia che Aurelio De Laurentiis ha riposto in lui è a tempo. Il tecnico deve trovare il modo di vincere le prossime tre sfide contr Salernitana, Union Berlino e Empoli. Dopo la sosta, poi, potrà contare su un Victor Osimhen che rientra dall’infortunio per provare a rimontare sul duo di testa composto da Inter e Juventus.

L’ultima volta che Napoli e Salernitana si sono affrontate era il 30 aprile scorso. Lo Stadio Maradona era colorato d’azzurro come solo trent’anni prima era stato possibile. La festa dei tifosi era iniziata dopo il lunch match tra Lazio e Inter, dove i nerazzurri sconfissero per 3-1 i biancocelesti. A quel punto servivano tre punti contro la Salernitana per liberare quell’urlo di gioia che i napoletani trattenevano in gola da oltre trent’anni. Tutto sembrava evolversi per il meglio dopo la rete di Mathias Olivera che aveva fatto esplodere gli oltre sessantamila di Fuorigrotta. A pochi minuti dal temine, però Boulaye Dia ha posticipato la festa del Napoli con un gran tiro di mancino che ha bucato Alex Meret. Il Napoli, dunque, avrà certamente voglia di riscattare e vendicare quella festa rovinata di qualche mese fa.

Tensione tra le tifoseria: annunciato il numero di agenti

I tifosi salernitani, dunque, erano molto felici di aver rovinato la festa agli eterni rivali. La tensione tra le due tifoserie era già alle stelle e quanto accaduto poi ad aprile ha in qualche modo peggiorato la situazione.

Secondo quanto riporto l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che ci sarà un grande dispendio di forze dell’ordine per il match di oggi. Saranno ben trecento gli agenti pronti ad intervenire per evitare contatti tra le tifoserie. Il numero di tifosi partenopei nel settore ospiti sarà di poco più di trecento. Molti di più, invece, i tifosi azzurri che siederanno in tribuna in quanto residenti in provincia di Salerno.

Salernitana-Napoli, l’appello di Garcìa

Nonostante sia arrivato da poco, anche Rudi Garcìa è ben informato sui rapporti tra i tifosi azzurri e quelli salernitani.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, non c’è stato solo spazio per un battibecco con un giornalista. Il tecnico francese ha anche voluto fare un appello ai propri tifosi.

Di seguito le sue parole: