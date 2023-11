Salernitana-Napoli, polemica social dei tifosi: la scelta della società non viene accettata

Cresce l’attesa per il derby di domani pomeriggio. Il Napoli affronterà la Salernitana, ma a poche ore dal calcio d’inizio scoppia la polemica.

Quello che attende il Napoli domani pomeriggio è un match molto delicato. Gli azzurri non stanno vivendo una stagione facile. La classifica dice che al momento il Napoli non giocherebbe la Champions League nella prossima stagione. Il Napoli, infatti, è al quinto posto in classifica dopo che nell’ultimo turno di Serie A è stato scavalcato anche dall’Atalanta. La tensione si fa sentire dalle parti di Castel Volturno e un piccolo assaggio lo ha dato lo stesso Rudi Garcìa nel corso della conferenza stampa della vigilia. Il tecnico ha deciso di rispondere in maniera piccata alla domanda di Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

Gli azzurri hanno bisogno di conquistare tre punti domani. Una mancata sconfitta vorrebbe dire abbandonare ben presto i sogni scudetto e di aprire un ciclo vincente come affermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis al termine della passata stagione. Garcìa afferma che ci sia ancora tutto il tempo per recuperare e fare una grandissima stagione, ma si sa da tempo che la fiducia che la dirigenza ripone in lui è limitate. Tutto passa dalle prossime tre sfide che attendono gli azzurri. Garcìa e il suo staff devono ottenere tre vittorie contro Salernitana, Union Berlino e Empoli per guadagnarsi la conferma dopo la sosta per le Nazionali.

Situazione complicata anche in casa Salernitana. I granata, dopo aver fatto bene nelle ultime due stagioni e ottenuto la salvezza, quest’anno sono in caduta libera. Al momento occupano l’ultimo posto a quota 4 punti. Al momento non è ancora arrivata la prima vittoria stagionali. Filippo Inzaghi, nuovo tecnico della Salernitana subentrato a Paulo Sousa, vede nel derby di domani un’occasione importante per mettere in cascina punti importanti. I derby, infatti, sono sempre molto imprevedibili e i risultati a sorpresa possono nascondersi dietro l’angolo.

Polemica social, accade a poche ore da Salernitana-Napoli

I tifosi di Napoli e Salernitana sono furenti per quanto sta accadendo in questa stagione. Quelli granata, in particolare, hanno dato vita ad una polemica social nelle ultime ore.

Nell’occhio del ciclone è finita l’ultima scelta della società capitanata da Iervolino. Domani, infatti, la Salernitana dovrebbe scendere in campo con una maglia celebrativa.

La scelta non è stata vista di buon occhio da parte dei tifosi granata che pretendono i risultati sul campo.

Quello che non è piaciuto oltre al tempismo con la quale è stata annunciata la nuova maglia è che quindi la Salernitana rinuncerà al colore granata.

I tifosi sono in rivolata perchè in un match così sentito, contro i rivali di sempre, vogliono che la società allontani queste iniziative finalizzate al marketing e che rispetti la storia del club.