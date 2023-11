Salernitana-Napoli, c’è la decisione di De Laurentiis: sta accadendo proprio adesso

Domani pomeriggio il Napoli affronterà la Salernitana allo Stadio Arechi. Arriva la decisione di Aurelio De Laurentiis in vista della sfida.

I derby, si sa, sono match che tutti vogliono giocare, ma soprattutto vincere. Per diversi anni, il Napoli non ha avuto la possibilità di giocarli in quanto unica squadra campana in Serie A. Nelle ultime stagioni, grazie a Benevento e Salernitana, per il Napoli si sta creando questa piacevole abitudine. Nelle ultime stagioni, infatti, gli azzurri sono riusciti ad uscire vincitori in ogni confronto con squadre campane. Domani allo Stadio Arechi gli azzurri avranno la possibilità di rilanciarsi in classifica e magari accorciare sulle dirette rivali.

Salernitana-Napoli, la scelta di De Laurentiis

Nella giornata di oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa di Rudi Garcìa alla vigilia del match. Ci sono stati anche alcuni attimi di tensione tra il tecnico e Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, per una domanda troppo ‘cattiva’ secondo il francese.

Oltre alla conferenza stampa, a Castel Volturno, il Napoli si è allenato in vista della sfida di domani. Il Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Non arrivano particolari notizie sul fronte campo.

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, invece, ha rivelato importanti novità riguardo Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto si apprende dalle sue parole, pare che il patron azzurro sia già a Castel Volturno e ha seguito da bordocampo la rifinitura della squadra.

Al termine della rifinitura seguirà ancora una volta i giocatori nel viaggio verso Salerno e vivrà con l’oro la notte prima al delicato derby di domani.