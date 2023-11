“Quello che dicono a Napoli è falso”: il commento da Salerno infiamma il derby

Breve focus sull’imminente derby tra Salernitana e Napoli, al centro di numerose critiche e liti tra le due tifoserie implicate.

In programma per il prossimo 4 novembre, alle ore 15, il derby campano promette di regalare spettacolo a tutti i tifosi muniti di biglietto e pronti ad affollare le tribune dell’Arechi. Quelle stesse tribune che saranno però orfane del tifo organizzato targato Napoli, causa divieto applicato al settore ospiti da parte delle forze dell’Ordine valido per tutti i residenti in Campania. Un argomento in grado di aprire numerosi dibattiti negli scorsi giorni, atti a rimpolpare ancor di più il fare polemico attorno alla sfida.

Se già il clima è sempre apparso teso infatti, ancor peggio appare quest’oggi alla luce dell’ultimo precedente tra le due squadre, che vide appunto la Salernitana trovare all’ultimo secondo il pari che rimandò la festa Scudetto del Napoli di qualche giorno. Un traguardo apparso quasi storico per i granata che, in virtù anche di una salvezza quasi matematicamente raggiunta, spinse i propri tifosi a scendere per strada mettendo in atto ironici caroselli e cori di sfottò nei confronti dei rivali. Scene di certo non passate in osservate in quel di Napoli, dov’è immediatamente arrivata la risposta azzurra, capace di aprire un dibattito addirittura sviscerato dalla redazione di TuttoSalernitana.

Salernitana-Napoli, è davvero derby?

“Ormai lo sentono solo a Salerno“. Ha aperto così il proprio focus la testata sopracitata, e non avrebbe potuto fare meglio. Questa rappresenta infatti una delle frasi maggiormente pronunciate dai tifosi del Napoli nell’ultimo periodo, a causa del recente svolgersi degli avvenimenti. Granata ed azzurri hanno infatti portato in scena il suddetto derby solo negli anni passati in Serie C dai partenopei, nel frattempo divenuti una grande squadra e dallo status molto più elevato rispetto alla Salernitana, nonostante il ritorno di questi ultimi in Serie A gli ultimi 4 match divisi in 2 stagioni.

A prendere quindi il sopravvento, anche il discorso storicità. Oltre all’ampio divario in quanto a blasone infatti, Salernitana-Napoli è uno scontro avvenuto, come detto, poche volte, al contrario di un classico Avellino-Napoli che, oltre che tra il 2003 ed il 2005, ha caratterizzato la Serie A per parte degli anni ’80. Un insieme di motivi che hanno senz’altro portato il tifo di Salerno ad arrivare con una carica maggiore al match contro Napoli, vista come il nemico numero uno da battere, ma che di certo non ha portato a scemare l’interesse dei tifosi azzurri verso la gara.

Tramite cori, striscioni provocazione e sfottò vari infatti, anche il i supporter partenopei hanno dimostrato di essere ancora ancorati al derby campano di cui ormai, seguendo tali premesse, si aspetta solo il fischio d’inizio.