Pochi minuti per Lindstrom: Garcia chiarissimo, spiegato il motivo

Rudi Garcìa ha regalato diversi spunti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli. Tra questi, anche uno su Jesper Lindstrom.

Manca sempre meno al calcio d’inizio tra Salernitana e Napoli. Domani pomeriggio, le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi per l’undicesima giornata di Serie A. Per entrambe sarà un match molto delicato. Gli azzurri devono assolutamente vincere per non perdere definitivamente il treno di Inter e Juventus. I granata, invece, hanno un disperato bisogno di punti. Nei primi dieci match di questo campionato, la Salernitana ha raccolto solo quattro punti ed è ultima in classifica. Filippo Inzaghi, tecnico subentrato a Paulo Sousa, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale della sua squadra e il derby di domani rappresenta una grande occasione.

Il Napoli deve ripartire dal secondo tempo della sfida contro il Milan, dove gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo sui rossoneri. Nella conferenza stampa odierna Garcìa ha affermato come il Napoli abbia fatto buone cose anche nella prima frazione di gioco. Ovviamente, non si può essere soddisfatti se all’intervallo si è sotto 2-0 nel punteggio, ma quanto accaduto nel primo tempo non è totalmente da buttare. Il tecnico francese ha voluto ricordare, infatti, come il Napoli abbia preso gol sui primi due tiri in porta fatti dal Milan e soprattutto come gli azzurri avessero avuto un’occasione limpida di trovare il gol dell’1-1 con Matteo Politano.

Garcìa parla di Lindstrom: l’ha detto sul minutaggio

Matteo Politano è stato l’uomo che ha dato una scossa importante al match del Napoli contro il Milan. L’esterno azzurro si è trascinato i compagni sulle spalle e li ha riportati in partita. Al momento del cambio, però, non è stato sostituito da Lindstrom, ma da Zanoli. Questo ha fatto storcere il naso a molti.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Rudi Garcìa è stato incalzato sul minutaggio dell’esterno danese. Il tecnico francese ha spiegato come Lindstrom stia migliorando, ma comunque deve imparare ad essere più incisivo anche se gli vengono concessi pochi minuti.

Di seguito le sue parole:

Lindstrom?

“Lo spazio ce l’ha avuto un po’. Quando un giocatore è esterno d’attacco deve essere decisivo con le statistiche. Togliere il posto a Kvara e Politano è difficile in questo momento. Chi subentra deve dimostrare di essere decisivo e parlo per tutti, non solo per Lindstrom. Questo conta anche per la fase difensiva. Comunque lui sta crescendo”.