Osimhen atteso a Napoli: spunta la data del rientro in campo

Giungono novità in merito a Victor Osimhen e alla data del suo rientro. Nel frattempo, il Napoli ha già stilato un programma preciso.

Si profila all’orizzonte una super settimana in casa Napoli, attesa da un trittico di incontri che potrebbero rappresentare l’ultima spiaggia in azzurro per Rudi Garcia. In particolare, il mister francese è stato infatti chiamato dalla società a trovare 9 punti su 9 contro Salernitana, Union Berlin ed Empoli, ristabilendo quindi la propria situazione prima del nuovo stop causa sosta per le Nazionali. Un’impresa che, a conti fatti, di impresa ha ben poco vista la rosa del Napoli, che sulla carta presenta tutti i favori del pronostico.

Favori che però vengono sin da subito contraddetti da quanto accaduto all’ombra del Vesuvio da inizio stagione, dove gli azzurri non hanno ancora centrato un filotto di 3 vittorie consecutive. Farlo adesso diventa dunque fondamentale per Garcia, cui tensione cresce alla vigilia di Salernitana-Napoli. Vigilia arricchita quindi dalle parole dello stesso tecnico in merito a Victor Osimhen ed al suo rientro. Per ingranare infatti, gli azzurri avranno senz’altro bisogno del proprio bomber, cui periodo di riposo potrebbe essere giunto al termine. Di seguito, tutte le novità del caso.

Rientro Osimhen, spunta la data

Non ha tardato a balzare alle orecchie di tutti quanto accaduto quest’oggi in conferenza stampa, con le dichiarazioni di Rudi Garcia che hanno lasciato ben pochi dubbi ai tifosi. In particolare, il tecnico francese ha indicato la prossima settimana come fondamentale ai fini del rientro di Osimhen, che dovrebbe dunque tornare a Napoli dopo il prolungato soggiorno in Nigeria. A far quindi chiarezza sull’argomento, ecco arrivare Radio Marte.

Quest’ultima ha infatti rivelato che il permesso di tornare in quel di Lagos è stato concesso ad Osimhen per permettere al bomber di risolvere alcuni problemi in famiglia. La Radio ci ha però tenuto a precisare di come il bomber abbia affrontato tutte le terapie per il proprio infortunio anche in Nigeria, e che lunedì 6 novembre è atteso il gran rientro a Castel Volturno. Gran rientro che vedrà dunque l’attaccante ricongiungersi con il gruppo squadra, per l’ultimo sprint prima del rientro in campo.

A tal proposito, ecco dunque arrivare la prima data, lanciata proprio da Radio Marte. Il Napoli vorrebbe infatti tornare a contare sul proprio bomber dopo la sosta. Al rientro vi sarà infatti una doppia sfida con Atalanta e Real Madrid in cui Osimhen potrebbe risultare fondamentale. Gewiss Stadium, 25 novembre oppure Santiago Bernanbeu, 29 novembre. Date da segnare in rosso sul calendario, ed in cui V09 tornerà a vestire la maglia del Napoli.