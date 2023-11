Offerti 47 milioni da De Laurentiis, c’è la conferma sull’affare di mercato

Si torna a parlare di mercato in ottica Napoli. In particolare, ecco arrivare conferme in merito all’offerta di De Laurentiis.

L’odierna giornata in casa Napoli è stata caratterizzata dalla conferenza stampa di presentazione ad opera di Rudi Garcia. Il tecnico francese ha dunque presentato il match contro la Salernitana attraverso novità, news sul cambio modulo ed anche qualche battibecco che ha lasciato perplesso la stampa. Si sente dunque la gran tensione nell’ambiente, che con i granata deve tentare di tornare in pompa magna.

Si prospettano dunque tanti cambi nella formazione iniziale dei partenopei, con Garcia intervenuto anche sul caso Lindstrom. La gestione del nuovo acquisto non ha infatti convinto i tifosi che chiedono un maggior minutaggio al danese. Minutaggio che potrebbe quindi finalmente arrivare per l’ex Francoforte, che quasi sicuramente verrà utilizzato da esterno e non da trequartista.

In molti avevano infatti pensato ad un Lindstrom mezzala in seguito al suo acquisto, arrivato qualche settimana dopo l’incredibile trattativa saltata con Gabri Veiga. Giungono quindi news in merito ad un’ulteriore trattativa saltata quest’estate, in particolare con un profilo a lungo cercato dal Napoli e cui scenario è stato sviscerato dalle indiscrezioni odierne.

Koopmeiners-Napoli, l’indiscrezione sulla trattativa saltata

L’estate azzurra, oltre che dalla ricerca di un nuovo difensore centrale e dalla trattativa Gabri Veiga, è stata caratterizzata anche da numerose voci inerenti a Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta ha infatti più volte visto il proprio nome accostato al Napoli, pur rimanendo in quel di Bergamo a fine sessione. Uno scenario spiegato quindi dalla redazione di TMW, intervenuta in focus quest’oggi.

In particolare, la redazione sopracitata ha infatti confermato le news fuori uscite in estate, narrando di una reale offerta presentata dal Napoli. Circa 47 milioni la cifra proposta dagli azzurri alla società di Percassi, rifiutata però senza indugio. La motivazione ha quindi sorpreso i tifosi, colti alla sprovvista dalla news. Secondo Tuttomercatoweb infatti, l’Atalanta avrebbe accettato tale offerta se solo essa non fosse arrivata fuori tempo massimo. In quel periodo, gli atalantini avevano difatti appena ceduto Hojlund al Manchester United ed erano quindi implicati nella scelta di un sostituto della punta. Una situazione che, se affiancata ad un’eventuale corsa al post-Koopmeiners, avrebbe scombussolato fin troppo i piani bergamaschi.

Una situazione che ha quindi spinto Percassi e soci al rifiuto, ma non di certo il Napoli ad abbandonare la pista. Koopmeiners rimane infatti un saldo obiettivo dei partenopei, che dovranno però vedersela con una fitta concorrenza. Secondo TMW infatti, anche il Newcastle sarebbe finito sulle tracce del centrocampista.