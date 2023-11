Notizie Napoli, De Maggio svela: “Ho saputo una cosa su Zielinski”

Le parole di Valter De Magio sorprendono i tifosi. Al centro dell’attenzione, la situazione di Rudi Garcia e di Piotr Zielinski.

In casa Napoli crescono ansie e aspettative in vista del derby contro la Salernitana, che fungerà molto probabilmente da ultima spiaggia per Rudi Garcia. Gli azzurri dovranno infatti vincere per rimanere a ridosso del quarto posto, e per cercare di colmare il gap con le compagini avanti. Sfruttare l’impegno di Firenze della Juventus nonché quello di Bergamo dell’Inter per macinare punti in vista della vetta diventa quindi un obbligo, anche perché le parole di De Laurentiis sono state chiare.

Vincere le prossime 3 partite è il banco di prova definitivo per il francese, che non può assolutamente permettersi passi falsi. Una situazione che potrebbe quindi aver condizionato molto Rudi Garcia alla vigilia di Salernitana-Napoli, a causa di alcune dichiarazioni certamente non passate inosservate. In particolare, queste ultime sono state analizzate da Valter De Maggio in onda su KissKissNapoli, portando alle conclusioni del giornalista. Lo stesso giornalista che ha dunque lanciato al Napoli un appello circa la situazione inerente a Piotr Zielinski.

De Maggio chiama il Napoli, le parole su Garcia e Zielinski

Durante l’odierna messa in onda di Radio Goal, Valter De Maggio ha analizzato insieme ai propri radioascoltatori la conferenza stampa ad opera di Rudi Garcia. Una conferenza apparsa sin da subito molto tesa, con il francese che ha dapprima risposto alle domande su Victor Osimhen e su di un possibile cambio modulo per poi dar vita ad un battibecco con la stampa presente in sala. Un battibecco poco apprezzato appunto da De Maggio, non per i toni alti utilizzati da Garcia, bensì per ciò che potrebbe nascondersi dietro a tale scena.

Secondo il direttore di KissKissNapoli infatti, tutto ciò è presagio di tensione nella mente di Garcia, che sa quanto la sfida di domani risulterà decisiva. De Maggio ha quindi augurato agli azzurri di non sentire la pressione sulle spalle anche in campo, ribadendo però la natura negativa di tale scene.

Poi, lo stesso giornalista ha aperto il focus su Zielinski. In particolare, il tutto si è basato sulle ultime voci di mercato inerenti al polacco, addirittura nel mirino di Juventus ed Inter per un possibile colpo a parametro zero. “Ho saputo cose non buone su Zielinski. Leggo di news su un possibile addio a parametro zero e non posso fare a meno di chiedere alla società un rinnovo per il polacco. Perderlo così sarebbe troppo doloroso“, ha infatti concluso De Maggio in trasmissione.