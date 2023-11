L’ex Napoli verso il ritiro: “Questo potrebbe essere il mio ultimo anno da calciatore”

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: l’ex Napoli è pronto a dire addio al calcio giocato al termine della stagione.

Nessun calciatore sa quando è arrivato il momento di smettere. Per molti di loro è una delle scelte più difficili della propria vita, per altri invece è dettata semplicemente dagli eventi. I ritiri più difficili da digerire, ovviamente, sono quelli dovuti agli infortuni, come accaduto in passato a Marco Van Basten che ha soli trent’anni ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo. Altri, invece, non smettono fino a quando non gli viene ‘imposto’ dal proprio club.

Annuncio sul ritiro per l’ex Napoli: “Sono nelle loro mani”

Un esempio di calciatori che hanno smesso, quasi per volere di altri, lo possiamo ritrovare anche in Italia. Francesco Totti non ha mai nascosto la sua delusione per l’epilogo della sua carriere in maglia giallorossa.

Anche un ex Napoli, nelle ultime ore ha fatto un annuncio in merito al ritiro. Si tratta di Pepe Reina.

In un’intervista rilasciata a The Athletic, l’ex portiere del Napoli ha parlato anche del suo futuro. Reina ha ammesso che questo potrebbe essere il suo ultimo anno da giocatore, ma tutto dipende dal suo Villarreal. Se il club lo vorrà ancora in squadra, Reina proseguirebbe senza problemi.

Di seguito le sue parole: