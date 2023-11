La giornata tipo di De Laurentiis: svelata la routine del presidente a Castel Volturno

Da qualche giorno il presidente De Laurentiis si reca a Castel Volturno per stare più tempo con la sua squadra

Una decisione presa da circa un mese. I risultati negativi in stagione del Napoli, campione d’Italia in carica, avevano fatto allarmare non solo la tifoseria, ma anche la dirigenza. La posizione dell’allenatore è sempre stata in bilico ma, con l’arrivo di qualche risultato positivo, adesso Rudi Garcia si sente più sicuro.

La motivazione è stata quella di traslocare, in via del tutto eccezionale e temporanea, gli uffici della Filmauro da Roma a Castel Volturno.

La carica di ADL

Da circa un mese quindi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis segue la squadra in allenamento tutti i giorni. La decisione è stata presa dopo la sconfitta di inizio ottobre contro la Fiorentina, prima della sosta per le nazionali e a quanto pare si sta rivelando vincente.

Come sottolineato dalla rosea infatti, il presidente è uno dei primi ad arrivare tutti i giorni a Castel Volturno. In attesa della squadra pensa agli affari per quanto riguarda il cinema e, una volta arrivato il gruppo con Garcia, scende sui campi di allenamento per osservare silenziosamente il lavoro quotidiano del suo Napoli. Una volta terminata la sessione, c’è il confronto quotidiano prima con il tecnico francese e poi con Meluso e Micheli che, con la sessione di mercato alle porte, dovranno iniziare a intavolare qualche trattativa per gennaio.