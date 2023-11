Battibecco in conferenza, Garcia risponde in maniera piccata: “Mi aspettavo una domanda cattiva”

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Rudi Garcìa alla vigilia della Salernitana. Il tecnico francese ha avuto un battibecco con un giornalista.

Quella alla viglia del delicato derby contro la Salernitana è stata una conferenza stampa molto movimentata. Il tecnico azzurro si è presentato voglioso di rimettere a posto le cose dopo il pareggio in casa contro il Milan.

Garcìa non ci sta: “Le tue domande sono cattive”

Nel corso della conferenza stampa, Garcìa ha avuto un breve battibecco con Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

A creare scompiglio in sala stampa è stata la domanda del giornalista ritenuta troppo cattiva da Garcìa.

Di seguito quanto evidenziato:

Giordano: “Sette punti dall’Inter, vi siete già arresi?”

Garcìa: “Me l’aspettavo una domanda cattiva da parte sua”

Giordano: “Quindi io sto tra i cattivi?”

Garcìa: “Da un po’ di tempo sì, lei mi fa sempre domande per cui devo essere preparato perchè è sempre offensiva la sua domanda”.

Giordano: “Questa domanda è offensiva?”

Garcìa: “No, non lo so. Siamo a pochi passi dalla vetta”.

Giordano: “Cioè, io le chiedo dei sette punti dall’Inter e lei la legge come offensiva?”

Garcìa: “Non nel senso di offende. Lei pone sempre domande che sono negative (glielo dice in francese). Andiamo con un’altra domanda”.

Giordano: “Ma non mi ha risposto”.

Garcìa: “Cosa devo rispondere? Evidentemente ho risposto male perchè ho capito male. Allora ripeto quanto già detto: siamo ad un quarto del campionato, ne rimangono tre quarti per tornare vicini a quelle davanti a noi. Ho risposto bene?”