Addio Zielinski, tifosi in ansia: svelata la verità

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora tutto da scoprire. Il mancato addio di quest’estate potrebbe essere stato solo rimandato: svelata la verità.

La stagione del Napoli è stata fino a questo momento molto altalenante. Gli azzurri non stanno riuscendo a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione. Il Napoli, dopo 10 giornate di Serie A, si ritrova in quinta posizione e già 7 punti distante dalla vetta occupata dall’Inter in questo momento. Proprio in merito a questo distacco dalla vetta nella conferenza stampa di oggi, c’è stato un acceso battibecco tra Rudi Garcìa e il giornalista Antonio Giordano. Ora spetta a Garcìa e ai ragazzi che scenderanno in campo dare il massimo per provare a risalire la china.

Il Napoli per provare ad uscire da questa situazione complicata deve fare affidamento sui propri leader. Oltre a quelli tecnici come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, gli azzurri hanno dei leader anche carismatici all’interno dello spogliatoio. Su tutti c’è ovviamente il capitano dei campioni d’Italia, Giovanni Di Lorenzo. Oltre a lui, anche Piotr Zielinski, uno dei giocatori che da più tempo veste la maglia azzurra. Lo scorso anno è riuscito a coronare il sogno di vincere lo scudetto con la maglia azzurra dopo aver vissuto cocenti delusioni come nella stagione 2018 con Maurizio Sarri alla guida del Napoli.

Futuro Zielinski, Pedullà svela la verità

Dopo tante stagioni all’ombra del Vesuvio, il futuro non sembra più essere a tinte azzurro per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non sembrano esserci novità in merito al rinnovo.

L’estate scorsa il suo addio è parso molto vicino. Dopo la vittoria dello scudetto, su Zielinski è piombata l’Arabia Saudita e in particolar modo l’Al Ahli. Dopo alcuni tentennamenti, Zielinski ha deciso di rifiutare la proposta araba e di restare a Napoli per godersi l’amore e l’affetto della gente. Quest’estate, infatti, è arrivata anche l’inaugurazione del Murales a lui dedicato da parte dei tifosi azzurri.

Negli ultimi giorni si è parlato sempre più frequentemente di un interesse da parte di Juventus e Inter per il polacco. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ora svela la verità in merito al futuro di Zielinski.

Come ormai noto la volontà del giocatore e della sua famiglia è quella di restare a Napoli, ma al momento non è arrivato il rinnovo. Secondo Pedullà, sarebbe proprio questo il motivo che starebbe allontanando l’Inter dal fiondarsi su Zielinski nonostante l’interesse sia molto forte. I nerazzurri hanno paura di un Mertens-bis con il belga che sembrava destinato a lasciare Napoli e poi ha firmato il rinnovo.

Secondo Alfredo Pedullà, invece, la Juventus non ha un forte interesse nei confronti di Zielinski. Al momento il centrocampista polacco non è sulla lista della spesa dei bianconeri.