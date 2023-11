Zielinski tra rinnovo, Inter e Juve: avviati i primi contatti con l’entourage

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora appeso ad un filo. Per il polacco, il contratto in scadenza e ci sono diverse opzioni possibili per il prossimo anno.

Il Napoli sta vivendo una stagione complicata. Dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, gli azzurri non stanno riuscendo a ripetere quanto fatto nella passata stagione. Quello che preoccupa i tifosi, però, è che la squadra non riesce nemmeno ad avvicinarsi a quanto fatto l’anno scorso. Il Napoli, infatti, non riesce più ad imporre il proprio gioco. La squadra, infatti, ha perso le proprie certezze, con Lobotka sempre più fuori dal gioco. La difesa traballa, non solo per l’assenza di Kim MinJae, ma soprattutto per un’impostazione difensiva che sembra non rientrare nelle corde della squadra di Rudi Garcìa. I reparti sono molti distanti tra di loro e non consentono una giusta copertura ad Alex Meret. Non è un caso che il Napoli sia una di quelle squadre che subisce meno tiri in porta in relazioni ai gol subiti. Questo certifica come il Napoli conceda tiri facili agli avversari.

Come detto, il Napoli ha perso le proprie certezze in questo avvio di stagione. La situazione è molto complicata, soprattutto per quanto riguarda la classifica. Gli azzurri hanno già 7 punti di svantaggio dall’Inter e sembra che non ci siano punti di svolta nella stagione azzurra.

Le ultime sul futuro di Piotr Zielinski

Dal momento del suo arrivo sulla panchina del Napoli, Rudi Garcìa ha potuto contare sul supporto dei veterani. Oltre a Di Lorenzo, Garcìa ha fatto riferimento anche a Juan Jesus e Piotr Zielinski.

Il possibile addio del centrocampista polacco in estate sarebbe stato un duro colpo per il tecnico francese. Zielinski, invece, ha scelto di rifiutare le offerte faraoniche dall’Arabia Saudita e di legarsi al Napoli. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2024 e non si è ancora arrivati al rinnovo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rivela le ultime notizie riguardo il futuro del centrocampista polacco.

La volontà di Zielinski e della sua compagna Laura è quella di restare a Napoli. Piotr ormai è legato visceralmente alla città e lo scudetto vinto non ha fatto altro che cresce questo legame. Il calcio, però, è un business e senza rinnovo, Zielinski dovrà trovare una nuova sistemazione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, pare che Cristiano Giuntoli abbia iniziato i primi contatti con Bartlomej Bolek, agente del polacco, per portarlo alla Juventus come lo portò al Napoli nel 2016. La Juve, dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli ha bisogno di un nuovo centrocampista e Zielinski a parametro zero è un’occasione irripetibile. Oltre alla Juventus, però, c’è anche l’Inter che è sempre alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Quella del parametro zero, poi, è una delle trattative preferite da Beppe Marotta.

In caso di mancato rinnovo, il Napoli perderebbe Zielinski a parametro zero. Per questo motivo, gli azzurri proveranno a cedere all’estero il polacco a gennaio, in modo da monetizzare dall’addio del proprio numero 20.