Ultim’ora Coppa Italia, svelata l’avversaria del Napoli agli ottavi

Il Napoli ha appena conosciuto la squadra che affronterà i partenopei nel prossimo turno della Coppa Italia 2023-24: un’avversaria che, sulla carta, è alla portata degli azzurri.

Quale sarà l’avversaria del Napoli negli ottavi di finale della Coppa Italia? La notizia è arrivata dalla sfida tra Torino e Frosinone: ad averla spuntata è stata la compagine allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco. La squadra ciociara si è imposta all’Olimpico Grande Torino con il risultato di 2-1: decisive le reti di Ibrahimovic e Reinier. Andiamo dunque ad analizzare con calma gli eventi odierni.

Torino-Frosinone, i gialloblu saranno i prossimi avversari del Napoli

Entra nel vivo anche la Coppa Italia 23/24, con i sedicesimi di finale svoltisi negli ultimi 3 giorni. In particolare, questa sera è stato il turno di Torino-Frosinone, match che avrebbe regalato al Napoli il nome della propria avversaria per gli ottavi. Ci ha pensato dunque Ibrahimovic ad aprire il parziale dopo soli pochi minuti, prima che il Torino venisse riportato in carreggiata da Zima. Dopo un’estenuante gara, terminata ai supplementari, a spuntarla sono però i ciociari, grazie alla rete di Reinier arrivata nei primi 15 minuti di extra-time.

Si ripeterà dunque il match d’apertura della Serie A 23/24, questa volta in Coppa Italia e tra le mura del Maradona. Napoli-Frosinone è infatti attesa per le ore 21 di mercoledì 20 dicembre in quel di Fuorigrotta.